Как правильно выращивать огурцы

Огурцы требуют внимания и бережного отношения. В июле их необходимо подкормить, чтобы продлить плодоношение. Для этого вам понадобятся всего два аптечных препарата.

Возьмите 10-процентный раствор аммиака и спиртовой раствор салициловой кислоты (2%). Нашатырь является источником азотных веществ, которые помогут огурцам в наращивании новых побегов и формировании молодых листьев. Салициловая кислота является эффективным средством, которое уничтожает болезнетворную микрофлору. Кроме того, кислота стимулирует процессы роста и защищает саженцы от паразитов.

Для приготовления подкормки растворите в ведре подогретой на солнце воды 40 мл салициловой кислоты и 15 мл нашатырного спирта. Перелейте жидкость в садовый пульверизатор и опрыскайте огурцы вечером.

Ранее эксперты рассказали, что для здоровых перцев необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами. Для этого понадобятся древесная зола, компост и нативная земля.