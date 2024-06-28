Готовим драники: простой рецепт картофельных оладий

Драники — популярное блюдо белорусской кухни. Как приготовить эти вкусные картофельные оладьи дома? Делимся простым пошаговым рецептом драников.

Ингредиенты

Картофель — 5 шт. (около 500–600 г);

Лук — 1 шт.

Яйца куриные — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Масло — для жарки

Соль — по вкусу

Сметана — в качестве соуса

Приправы — по желанию

Способ приготовления

Картофель очистите, натрите на терке на крупные кусочки. Переложите их в миску, туда же отправьте соль, любимые приправы, как следует перемешайте. Положите картофельную смесь в дуршлаг. Нужно, чтобы стекла жидкость.

Возьмите новую емкость. Мелко нарежьте лук. Отправьте в емкость вместе с картофелем. Туда же вбейте яйцо, опять перемешайте.

Разогрейте сковороду с каплей растительного масла. Массу для драников аккуратно выложите туда с помощью ложки. Смесь должна растекаться в аккуратный кружок.

Не делайте картофельные оладьи слишком высокими, иначе они останутся сырыми внутри. Жарьте драники по 5–7 минут на каждой стороне.

Лишнее масло можно убрать, промокнув оладушки бумажным полотенцем.

На стол драники ставьте горячими. Кушайте со сметаной, зеленью. Полезная информация о блюде:

калорийность — 119 ккал на 100 г;

время приготовления — 10–15 мин. на каждый драник.

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