Эксперты назвали вред и пользу свинины

Специалисты провели исследование о вреде и пользе свинины. Они изучили химический состав продукта и сделали выводы, передает "Живая Кубань".

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Свинина - это один из наиболее доступных мясных продуктов, который легко приобрести в любом магазине. Она является хорошим источником белка, содержит витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В12) и такие микроэлементы, как фосфор, цинк, кобальт, хром, а также легкоусвояемое гемовое железо.Добавление свинины в разумном количестве в рацион поможет увеличить силы и нормализовать обмен веществ.

Благодаря химическому составу белков и жиров, свинина легче усваивается и оказывает меньшую нагрузку на печень по сравнению с другими видами мяса. Однако это не относится к таким частям, как рёбрышки и шея, - считает диетолог Галина Казанцева.

В свинине содержится витамин В3, который улучшает работу нервной системы, сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, свинина богата селеном, который способствует здоровью кожи, выработке гормонов щитовидной железы и обновлению клеток.

Людям с нарушениями обмена триглицеридов следует употреблять свинину с осторожностью, чтобы избежать развития атеросклероза.

Также людям с лишним весом и ожирением рекомендуется употреблять свинину с осторожностью. В этом случае лучше предварительно удалить жир и употреблять это мясо нечасто.Однако основной опасностью в употреблении свинины является неправильное приготовление. Сырая или недожаренная свинина может содержать болезнетворные микроорганизмы, поэтому необходимо полностью обработать мясо перед употреблением.