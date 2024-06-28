$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

Как приготовить печень по-турецки?

Далеко не все любят печень, однако ее польза для организма просто неоспорима.

Как приготовить печень по-турецки
© РИА Новости

Витамины А, В, С, железо, натрий, калий, магний, фолиевая кислота — этот состав незаменим для иммунитета и нервной системы.

А как приготовить печень повкуснее подсмотрели в традиционном турецком рецепте.

Ингредиенты:

  • Телячья печень — 500 г.
  • Яблочный уксус — 1 ч. л.
  • Мука пшеничная — 50 г.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 3 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Очистите печень от пленок и нарежьте небольшими кусочками. Промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить кровь.
  2. Сбрызните печень уксусом и перемешайте.
  3. Муку соедините с солью и содой. Обваляйте кусочки печени и стряхните излишки.
  4. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Партиями обжарьте кусочки печени до румяности со всех сторон.