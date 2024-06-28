Как приготовить печень по-турецки?
Далеко не все любят печень, однако ее польза для организма просто неоспорима.
Витамины А, В, С, железо, натрий, калий, магний, фолиевая кислота — этот состав незаменим для иммунитета и нервной системы.
А как приготовить печень повкуснее подсмотрели в традиционном турецком рецепте.
Ингредиенты:
- Телячья печень — 500 г.
- Яблочный уксус — 1 ч. л.
- Мука пшеничная — 50 г.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Растительное масло — 3 ст. л.
Процесс приготовления:
- Очистите печень от пленок и нарежьте небольшими кусочками. Промокните бумажными полотенцами, чтобы удалить кровь.
- Сбрызните печень уксусом и перемешайте.
- Муку соедините с солью и содой. Обваляйте кусочки печени и стряхните излишки.
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Партиями обжарьте кусочки печени до румяности со всех сторон.