Как приготовить печень по-турецки?

Далеко не все любят печень, однако ее польза для организма просто неоспорима.

Витамины А, В, С, железо, натрий, калий, магний, фолиевая кислота — этот состав незаменим для иммунитета и нервной системы.

А как приготовить печень повкуснее подсмотрели в традиционном турецком рецепте.

Ингредиенты:

Телячья печень — 500 г.

Яблочный уксус — 1 ч. л.

Мука пшеничная — 50 г.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Процесс приготовления: