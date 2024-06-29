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Китайских партнеров заинтересовало мороженое с Урала

В развитие майского делового визита делегации Челябинской области в КНР Южноуральский молочный завод принимает владельца консалтингового склада в Харбине Та Дуна. Сливочное масло, творожные сырки, йогурт и мороженое, произведённые из натурального местного молока, пришлись по вкусу китайскому бизнесмену.

Китай заинтересовало мороженое с Урала
© Sfera.fm

Минсельхоз Челябинской области продолжает работу над экспортным профилем региона, говорится в сообщении ведомства, с которым ознакомилась sfera.fm. В частности, Минсельхоз рассчитывает наладить экспорт молочной продукции в Китай.

Значительная доля поставляемой за рубеж южноуральской агропродукции — это переработка на основе зерна и масличных культур: мука, макароны, крупы, хлопья, кондитерские изделия, растительное масло, указано в сообщении ведомства. Прошлый визит китайских бизнесменов в регион создал возможность для расширения поставок до других видов продукции, включая молочную натуральную продукцию.

Одними из существенных требований к поставке продукции в Китай являются качество и сроки реализации. Компания «Подовинновское молоко» за последнее время существенно расширила ассортимент продуктов, выпускаемых на молочном заводе в Южноуральске. Генеральный директор компании Сергей Мельников предлагает китайским партнёрам самые актуальные позиции: сухое молоко, сливочное масло, творожные сырки, которые можно поставлять в замороженном виде, а также мороженое.

Владелец консалтингового склада в Харбине Та Дун лично попробовал и оценил вкусы молочных десертов. Его компания напрямую поставляет российские продукты со своего склада китайскому потребителю через электронную торговлю.

Ранее sfera.fm сообщала, что «ЭкоНива» начала регулярные поставки сухого молока на экспорт.

Еда
Сергей Мельников