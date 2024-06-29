Китай заинтересовало мороженое с Урала

В развитие майского делового визита делегации Челябинской области в КНР Южноуральский молочный завод принимает владельца консалтингового склада в Харбине Та Дуна. Сливочное масло, творожные сырки, йогурт и мороженое, произведённые из натурального местного молока, пришлись по вкусу китайскому бизнесмену.

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Минсельхоз Челябинской области продолжает работу над экспортным профилем региона, говорится в сообщении ведомства, с которым ознакомилась sfera.fm. В частности, Минсельхоз рассчитывает наладить экспорт молочной продукции в Китай.

Значительная доля поставляемой за рубеж южноуральской агропродукции — это переработка на основе зерна и масличных культур: мука, макароны, крупы, хлопья, кондитерские изделия, растительное масло, указано в сообщении ведомства. Прошлый визит китайских бизнесменов в регион создал возможность для расширения поставок до других видов продукции, включая молочную натуральную продукцию.

Одними из существенных требований к поставке продукции в Китай являются качество и сроки реализации. Компания «Подовинновское молоко» за последнее время существенно расширила ассортимент продуктов, выпускаемых на молочном заводе в Южноуральске. Генеральный директор компании Сергей Мельников предлагает китайским партнёрам самые актуальные позиции: сухое молоко, сливочное масло, творожные сырки, которые можно поставлять в замороженном виде, а также мороженое.

Владелец консалтингового склада в Харбине Та Дун лично попробовал и оценил вкусы молочных десертов. Его компания напрямую поставляет российские продукты со своего склада китайскому потребителю через электронную торговлю.

Ранее sfera.fm сообщала, что «ЭкоНива» начала регулярные поставки сухого молока на экспорт.