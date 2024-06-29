Сладкие заготовки на зиму: пять рецептов варенья
Лето пролетает быстро, а так хочется продлить его как можно дольше. Сохраните сладкий и ароматный вкус жарких дней в баночке варенья, она согреет вас в дождливый осенний день.
Джем из черешни
Ингредиенты:
- Черешня без косточек — 500 г
- Сахар — 300 г
- Лимонная кислота — 1/2 ч. л.
Процесс приготовления:
Одну половину черешни пюрируйте блендером, а другую нарежьте. Смешайте обе части в кастрюле.
Добавьте к ягодам сахар. Нагревайте, помешивая, до растворения песка и закипания смеси.
Продолжайте варить на небольшом огне около 20 минут.
Добавьте в джем лимонную кислоту. Разлейте по стерилизованным банкам. Закатайте и укутайте.
Варенье и клубники
Ингредиенты:
- Клубника — 1 кг
- Сахар — 1 кг
- Лимонный сок — 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Ягоды выложить в глубокую эмалированную емкость, засыпать сахаром и оставить на 4 или даже 6 часов. За это время клубника пустит сок.
По истечении времени емкость с клубникой поставить на небольшой огонь, довести до кипения, стараясь слегка помешивать лопаточкой, чтобы сахар не прилип ко дну.
Как только варенье начнет закипать, добавить к нему лимонный сок, перемешать деревянной лопаточкой.
Варить клубнику от момента закипания пять минут, при этом постоянно снимая пену.
После чего кастрюлю убрать с огня и, немного остудив, накрыть чистой тканью.
Оставить варенье выстаиваться до полного остывания (около 10 часов).
Варенье из черной смородины без варки
Ингредиенты:
- Черная смородина — 1 кг
- Сахар — 2 кг
Процесс приготовления:
Ягоды переберите, промойте и высушите. Сложите в глубокую миску и измельчите погружным блендером.
Понемногу засыпайте сахар и продолжайте взбивать.
На 2–3 часа оставьте варенье в стеклянной или эмалированной посуде. Периодически помешивайте, чтобы весь сахар растворился.
Разложите варенье по сухим стерилизованным банкам и закройте крышками. Храните в прохладном месте.
Варенье из малины и земляники
Ингредиенты:
- Малина — 1 кг
- Земляника — 500 г
- Сахар — 1,5 кг
Процесс приготовления:
Ягоды промойте. Часть выложите в кастрюлю и посыпьте сахаром. Продолжайте выкладывать ягодные слои, пересыпая песком, пока не используете всю малину и землянику.
Оставьте на 10–12 часов.
Аккуратно перемешайте ягоды с оставшимся сахаром и поставьте на средний огонь. Помешивая, доведите до кипения.
Убавьте огонь до небольшого и варите 5 минут. Периодически помешивайте и снимайте пену. Снимите с плиты и полностью остудите.
Остывшее варенье вновь доведите до кипения и проварите еще 5 минут.
Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам. Закатайте крышками.
Переверните банки, укутайте и оставьте до полного остывания.
Варенье из арбуза
Ингредиенты:
- Арбуз (мякоть) — 1 кг
- Сахар — 800 г
- Сок одного лимона
- Ванилин — 0,5 ч. л.
Процесс приготовления:
Нарежьте мякоть кубиками и удалите все косточки.
Посыпьте сахаром и дайте постоять 2-3 часа.
Затем слейте сок и сварите из него сироп. Залейте сиропом кусочки арбуза и доведите до кипения.
Сними варенье с огня и дайте настояться 8-10 часов.
После этого снова доведите до кипения варенье и опять дайте настояться 3-5 часов.
Теперь добавьте ванилин, лимонный сок и кипятите 3-5 минут.
Варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Фото: свободные интернет-источники