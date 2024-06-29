Сладкие заготовки на зиму: пять рецептов варенья

Лето пролетает быстро, а так хочется продлить его как можно дольше. Сохраните сладкий и ароматный вкус жарких дней в баночке варенья, она согреет вас в дождливый осенний день.

Джем из черешни

Ингредиенты:

Черешня без косточек — 500 г

Сахар — 300 г

Лимонная кислота — 1/2 ч. л.

Процесс приготовления:

Одну половину черешни пюрируйте блендером, а другую нарежьте. Смешайте обе части в кастрюле.

Добавьте к ягодам сахар. Нагревайте, помешивая, до растворения песка и закипания смеси.

Продолжайте варить на небольшом огне около 20 минут.

Добавьте в джем лимонную кислоту. Разлейте по стерилизованным банкам. Закатайте и укутайте.

Варенье и клубники

Ингредиенты:

Клубника — 1 кг

Сахар — 1 кг

Лимонный сок — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Ягоды выложить в глубокую эмалированную емкость, засыпать сахаром и оставить на 4 или даже 6 часов. За это время клубника пустит сок.

По истечении времени емкость с клубникой поставить на небольшой огонь, довести до кипения, стараясь слегка помешивать лопаточкой, чтобы сахар не прилип ко дну.

Как только варенье начнет закипать, добавить к нему лимонный сок, перемешать деревянной лопаточкой.

Варить клубнику от момента закипания пять минут, при этом постоянно снимая пену.

После чего кастрюлю убрать с огня и, немного остудив, накрыть чистой тканью.

Оставить варенье выстаиваться до полного остывания (около 10 часов).

Варенье из черной смородины без варки

Ингредиенты:

Черная смородина — 1 кг

Сахар — 2 кг

Процесс приготовления:

Ягоды переберите, промойте и высушите. Сложите в глубокую миску и измельчите погружным блендером.

Понемногу засыпайте сахар и продолжайте взбивать.

На 2–3 часа оставьте варенье в стеклянной или эмалированной посуде. Периодически помешивайте, чтобы весь сахар растворился.

Разложите варенье по сухим стерилизованным банкам и закройте крышками. Храните в прохладном месте.

Варенье из малины и земляники

Ингредиенты:

Малина — 1 кг

Земляника — 500 г

Сахар — 1,5 кг

Процесс приготовления:

Ягоды промойте. Часть выложите в кастрюлю и посыпьте сахаром. Продолжайте выкладывать ягодные слои, пересыпая песком, пока не используете всю малину и землянику.

Оставьте на 10–12 часов.

Аккуратно перемешайте ягоды с оставшимся сахаром и поставьте на средний огонь. Помешивая, доведите до кипения.

Убавьте огонь до небольшого и варите 5 минут. Периодически помешивайте и снимайте пену. Снимите с плиты и полностью остудите.

Остывшее варенье вновь доведите до кипения и проварите еще 5 минут.

Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам. Закатайте крышками.

Переверните банки, укутайте и оставьте до полного остывания.

Варенье из арбуза

Ингредиенты:

Арбуз (мякоть) — 1 кг

Сахар — 800 г

Сок одного лимона

Ванилин — 0,5 ч. л.

Процесс приготовления:

Нарежьте мякоть кубиками и удалите все косточки.

Посыпьте сахаром и дайте постоять 2-3 часа.

Затем слейте сок и сварите из него сироп. Залейте сиропом кусочки арбуза и доведите до кипения.

Сними варенье с огня и дайте настояться 8-10 часов.

После этого снова доведите до кипения варенье и опять дайте настояться 3-5 часов.

Теперь добавьте ванилин, лимонный сок и кипятите 3-5 минут.

Варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Фото: свободные интернет-источники