Сколько мяса в куриных наггетсах и можно ли давать их детям

Несколько видов этого популярного полуфабриката всегда найдется в каждом супермаркете. И любовь к нему можно понять — это вкусно, просто и быстро, а еще, казалось бы, довольно полезно — белок все-таки! К тому же, наггетсы обычно любят дети, которых сложно уговорить съесть обычную куриную грудку. Не блюдо, а находка, получается? Увы, специалисты считают, что жарка в масле — не главный минус этого блюда.

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«Что может стать сюрпризом для занятых родителей, так это то, что в некоторых из этих "куриных" кусочков может содержаться всего 30% курицы, что делает их далеко не самым полезным выбором для растущих детей», — объяснила диетолог Сьюзи Баррелл в беседе с Kidspot.



Проверка Росконтроля наггетсов, представленных на отечественном рынке, также показала, что состав этих полуфабрикатов оставляет желать лучшего. Так, порой доля панировки доходила до 48,3%. Тем временем содержание белка нередко ниже, чем заявлено на упаковке. Кроме того, в некоторых образцах были обнаружены не указанные в составе ингредиенты — например, фрагменты куриной шкурки.