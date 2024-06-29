Простой рецепт домашних чипсов

Вместо привычных чипсов или жареной картошки приготовьте картофельные язычки, они точно придутся по душе как взрослым, так и детям, а готовятся просто и быстро. Нужно лишь три ингредиента.

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Возьмите две-три картофелины, соль по вкусу, специи (копченая паприка, сушеный чеснок, укроп и так далее). Разогрейте духовку до 200–220 градусов. Картошку очистите и нарежьте на кружочки толщиной 3–4 миллиметра.

Выложите кружочки на бумажные полотенца и удалите лишнюю влагу. Противень застелите пергаментом и посыпьте солью и специями. Выложите картофель и посыпьте его солью и специями. Запекайте язычки в течение пяти минут, переверните и подержите еще пять минут. Блюдо готово!

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