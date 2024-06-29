Какие фрукты можно безопасно есть прямо с косточками

Все слышали ужасные истории об одной из причин аппендицита — попадании в организм косточек фруктов, которые и провоцируют воспаление. На самом деле, не все косточки так же опасны, как вишневые. Диетолог Валерия Мишина подсказала, какие фрукты можно есть вместе с ними без опасений оказаться на операционном столе.

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Яблоки

На самом деле, яблочные косточки не такие уж безобидные: в каждом семечке есть десятая грамма гликозида амигдалина, который расщепляется в ЖКТ до синильной кислоты, отравляющей организм. Однако не стоит впадать в панику и отказываться от яблок. Чтобы серьезно отравиться косточками, нужно съесть несколько килограммов фруктов, что само по себе опасно. От пары плодов с косточками вы не получите никакого вреда, одну лишь пользу.

Гранат

Съесть гранат и не проглотить косточки — задача невыполнимая. Многие до сих пор уверены в опасности мелких гранатовых косточек.

Валерия:

«Косточки граната содержат противовоспалительные и противовирусные элементы. Я уж не говорю о количестве витаминов. Ешьте, не бойтесь».



Единственное предупреждение — при проблемах с ЖКТ стоит быть острожнее с гранатом в целом, так как фрукт довольно кислый.

Арбуз

Совсем скоро наступит сезон арбузов, вопросы о том, можно ли есть арбузные косточки, не находят ответов до сих пор. Многие эксперты, в том числе и наш, считают, что они не наносят вреда организму в небольших количествах, более того, способны напитать его цинком, а также снизить сахар в крови. Но, опять же, увлекаться не стоит.

Виноград

Косточки винограда не только безопасны, но и рекомендуются людям с сердечными заболеваниями. Даже проблемный желудок не отреагирует негативно — виноградные косточки способствуют налаживанию пищеварения и даже обладают заживляющим эффектом, что неплохо при хроническом гастрите.