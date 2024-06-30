Как правильно собирать грибы

Некоторые ходят на тихую охоту только с корзинкой и просто вырывают грибы из земли. Другие вооружаются ножом и срезают их. Какой способ самый правильный? Оказывается, единственно верного варианта нет. Но есть один нюанс, который грибникам всё-таки надо учитывать.

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Как собирать грибы

Неважно, срежете вы гриб или вырвете руками, грибница всё равно уходит глубоко под землю, привёл слова миколога Юлии Ширковец портал «Сиб.фм».

По её словам, при сборе грибов важно оставлять часть, которая поможет дальнейшему их размножению.

Эксперт добавила, что грибы размножаются в основном спорами. У пластичных и трубчатых грибов они находятся в шляпках. Разносят их ветер или звери.

Как не отравиться грибами

Советы на этот счёт дали в Роспотребнадзоре. Вот что защитит от отравления грибами:

- не ешьте сразу много грибов;

- ориентируйтесь не только на приятный запах (например, бледные поганки очень хорошо пахнут);

- не ешьте грибы, если на них плесень;

- учитывайте, что яд грибов не разрушается при готовке;

- правильно храните грибы.