Что съесть, чтобы спастись от жары

Лето, конечно, прекрасно, но и у него есть свои минусы. Например, адская жара, от которой порой никуда не сбежать. Врач Каран Радж рассказал, какое блюдо стоит съесть, чтобы остудиться.

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Итак, лучшим решением проблемы может стать острая пища, уверяет специалист.

"Огненный химикат капсаицин, содержащийся в острой пище, связывается с тепловыми рецепторами по всему телу, повышая внутреннюю температуру. В результате кровообращение и потоотделение ускоряются, и пот, покидая ваше тело, забирает с собой тепло, тем самым охлаждая вас".



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