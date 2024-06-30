Врач рассказал, что съесть, чтобы спастись от жары
Лето, конечно, прекрасно, но и у него есть свои минусы. Например, адская жара, от которой порой никуда не сбежать. Врач Каран Радж рассказал, какое блюдо стоит съесть, чтобы остудиться.
Итак, лучшим решением проблемы может стать острая пища, уверяет специалист.
"Огненный химикат капсаицин, содержащийся в острой пище, связывается с тепловыми рецепторами по всему телу, повышая внутреннюю температуру. В результате кровообращение и потоотделение ускоряются, и пот, покидая ваше тело, забирает с собой тепло, тем самым охлаждая вас".
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