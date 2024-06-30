Как сохранить всю пользу напитка матча

Матча — это напиток, приготовленный из измельченных в порошок листьев растения Camellia sinensis — разновидности зеленого чая.

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«В отличие от обычного зеленого чая, в котором листья удаляют после заваривания, матча предполагает употребление всего листа целиком, что обеспечивает более высокую концентрацию питательных веществ и антиоксидантов», — объяснила диетолог Кимберли Виманн в беседе с HuffPost.



При том что напиток известен веками, в России он появился относительно недавно и на сегодняшний день присутствует в меню практически любой кофейни. Наиболее распространенная позиция — матча-латте — подразумевает добавление коровьего молока, а это, по словам экспертов, несколько уменьшает пользу матчи для здоровья.

«Биодоступность катехинов в таком случае снижается примерно с 16 до 11%», — отметил диетолог Брайан Куок Ле.



Использование альтернативного молока, особенно с низким содержанием белка, а также церемониального сорта матчи поможет получить максимальную пользу.

Даже если вы не добавляете в матчу ничего, кроме горячей воды, только от 16 до 20% катехинов — полифенольных соединений, являющихся сильными антиоксидантами, — всасываются в кровь из-за их плохой растворимости. Тем не менее те из них, что не попадут в ваш кровоток, могут принести пользу желудочно-кишечному тракту.

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