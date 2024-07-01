Рецепт грузинского блюда ачма, сытного аналога хачапури

Ачма очень популярна не только у себя на родине в Грузии, но и в России пользуется немалой любовью. Это блюдо считается одним из видов грузинского хачапури и готовится из нескольких слоев теста, которое немного отваривают, чтобы слои не слипались. Но есть и упрощенный рецепт. По нему ачму можно приготовить примерно за полчаса.

© Eva.ru

Ингредиенты:

Лаваш армянский — 2 шт;

Творог — 500 г;

Сыр Сулугуни — 200 г;

Кефир 3.2% — 400 мл;

Укроп — 40 г;

Соль — 1 ч. л.

Процесс приготовления: