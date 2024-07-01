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Сытный ужин за 30 минут, или Чем кормить нежданных гостей

Ачма очень популярна не только у себя на родине в Грузии, но и в России пользуется немалой любовью. Это блюдо считается одним из видов грузинского хачапури и готовится из нескольких слоев теста, которое немного отваривают, чтобы слои не слипались. Но есть и упрощенный рецепт. По нему ачму можно приготовить примерно за полчаса.

Рецепт грузинского блюда ачма, сытного аналога хачапури
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Лаваш армянский — 2 шт;
  • Творог — 500 г;
  • Сыр Сулугуни — 200 г;
  • Кефир 3.2% — 400 мл;
  • Укроп — 40 г;
  • Соль — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. На крупной терке измельчить сыр, добавить к творогу, посолить и хорошо перемешать;
  2. Нарезать лаваш на одинаковые по размеру пласты;
  3. Вылолжить первый лист лаваша на глубокий противень и смазать кефиром. Выложить творожно-сырную начинку. Следующий лист лаваша вымочить в кефире, аккуратно перенести его на противень.Сверху снова выложить начинку, затем снова вымоченный в кефире лаваш.Последним слоем должен быть лаваш;
  4. Сверху посыпать его обильно тертым сыром и мелко нарезанным укропом;
  5. Отправить в духовку на 30–35 минут при температуре 180 градусов.
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