Диетолог назвал продукты с низким содержание глютена

Несмотря на расхожее мнение, что глютен не представляет никакой опасности для организма, многие люди к нему очень чувствительны. Что же из себя представляет этот «страшный зверь» и какие продукты можно смело употреблять людям, не переваривающим глютен ни в каком виде, рассказала Вера Вовк, диетолог.

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Что такое глютен и где он содержится в больших количествах

Сам по себе глютен — растительный белок, который в большом количестве содержится в ячмене, ржи и пшенице. Он обеспечивает клейкость выпечки. Без глютена никакое тесто не поднялось бы и стало таким эластичным. Натуральность белка не делает его суперполезным, часто вызывая жесткую непереносимость. Самое популярное заболевание, которое провоцирует глютен — целиакия.

Людям с непереносимостью глютена показана специальная диета.

Продукты, в которых нет глютена

Рис и гречка

Крупы, особенно гречневая и рис, должны стать основой вашего рациона при аллергической реакции на глютен. Гречка полезна в любом виде, в ней содержится огромное количество полезных элементов, в том числе витамины группы В, железо и сложные углеводы. Рис же нормализует обменные процессы в организме, иммунитет значительно повысится.

Кукурузная мука

Кукуруза также спасет вас при глютеновой непереносимости. Из кукурузной муки можно приготовить не меньше блюд, чем из пшеничной, а потому вы ничего не потеряете, отказавшись от пшеничных и ржаных продуктов.

Домашний йогурт и кисломолочные продукты

Любые кисломолочные продукты могут с легкостью войти в ваше безглютеновое меню. Вера:

«Обратите внимание на сливочное масло, творог, кефир и ряженку, а вот обычное молоко я бы не рекомендовала к регулярному употреблению взрослым».



Если вы не можете прожить без йогурта, стоит присмотреть варианты домашнего производства — это максимально натуральный и безопасный продукт.

Фрукты

Любые фрукты также лишены глютена в любом виде. Но будьте осторожны с готовым вареньем или другими фруктовыми десертами — в них нередко используют глютен как натуральную клейковину. Свежие фруктовые салаты заменят утреннюю выпечку и не доставят дискомфорта вашему организму.