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Как продлить действие кофеина после одной чашки кофе?

Известно, что многие пьют кофе, чтобы взбодриться – кофеин обеспечивает заряд энергии. Утренняя чашка кофе – для многих традиция, но некоторые на этом не останавливаются, и пьют по нескольку чашек за день, чтобы поддерживать энергетический запас. Это не всегда безопасно для здоровья, поэтому эксперты поделились, как усилить эффект одной чашки.

Как продлить действие кофеина после одной чашки кофе
©  Сибмеда

«Эффект кофеина» у всех проявляется по-разному. Как правило, кофе начинает действовать через 15-45 минут после употребления, но «пик» наступает примерно через 30-60 минут и длится от трёх до шести часов. То, сколько он будет действовать на каждого конкретного человека зависит от трёх факторов: количества употребляемого кофеина, индивидуальной переносимостью и метаболизмом. При этом, рассказала WG британский учёный-пищевик Натали Алибранди, переносимость кофеина может со временем нарастать при регулярном потреблении.

Как можно продлить «эффект кофеина»?

Первое – сочетать его с источником L-теанина. Эта аминокислота, согласно исследованиям, взаимодействует с кофеином, обеспечивая его более плавный и продолжительный эффект. L-теанин содежржится в зелёном чае, например, а также доступен в форме добавок.

Второе – добавить в кофе немного сахара. Исследование подтверждают, что сахар может усиливать действие кофеина, продлевая бодрость. Но, следует помнить, что сахар рекомендуется употреблять в умеренном количестве. Чрезмерное добавление сахара может оказаться неэффективным для общего состояния здоровья из-за скачков уровня глюкозы и сбоев в «работе» кофеина, приводящей к усталости после употребления слишком большого его количества.

Третье – медленное употребление кофе. Чашечкой кофе важно насладиться, а не выпить её залпом. Это будет не только приятным ритуалом, но и продлит эффект напитка. Это связано с тем, что при постепенном потреблении происходит более медленное высвобождение кофеина в кровоток, что снижает риск резких скачков и падений уровня глюкозы в крови и уровня энергии.

Четвертое – сочетайте кофе с «правильными» продуктами. Этот фактор считается менее значительным в воздействии кофе, по сравнению с генетикой, функцией печени и индивидуальным метаболизмом, тем не менее, есть продукты, способные немного продлить действие кофеина. Это продукты с высоким содержанием антиоксидантов, жиров, белков и, особенно, продукты, богатые клетчаткой.

Пятое – пейте кофе после завтрака. Лучше, по словам эксперта, выпить кофе спустя 60-90 минут после пробуждения. Это позволяет организму проснуться естественным образом, что важно для благополучного бодрствования.

Шестое – учитывать «специфику» разных видов кофе. Напитки с более высокой концентрацией кофеина, такие как эспрессо, быстро всасываются в кровоток, обеспечивая более сильный «эффект кофеина». А напитки с низким содержанием кофеина могут дать более мягкий и кратковременный эффект. Здесь роль играет и индивидуальная переносимость: тем, кто регулярно пьет кофе, требуются более высокие дозы, чтобы достигнуть того же эффекта.

Однако важно помнить: большое количество кофеина может привести к негативным последствиям, среди которых нервозность, бессонница, сильное сердцебиение, желудочно-кишечные расстройства.

Седьмое – измените образ жизни. Для того, чтобы чувствовать себя бодрым, важно иметь достаточный сон, быть физически активным и осознанно употреблять кофеиносодержащие напитки. Регулярное потребление большого количества кофеина может увеличить со временем вероятность его злоупотребления, что приведет к снижению эффекта и негативным последствиям.

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