Как продлить действие кофеина после одной чашки кофе?

Известно, что многие пьют кофе, чтобы взбодриться – кофеин обеспечивает заряд энергии. Утренняя чашка кофе – для многих традиция, но некоторые на этом не останавливаются, и пьют по нескольку чашек за день, чтобы поддерживать энергетический запас. Это не всегда безопасно для здоровья, поэтому эксперты поделились, как усилить эффект одной чашки.

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«Эффект кофеина» у всех проявляется по-разному. Как правило, кофе начинает действовать через 15-45 минут после употребления, но «пик» наступает примерно через 30-60 минут и длится от трёх до шести часов. То, сколько он будет действовать на каждого конкретного человека зависит от трёх факторов: количества употребляемого кофеина, индивидуальной переносимостью и метаболизмом. При этом, рассказала WG британский учёный-пищевик Натали Алибранди, переносимость кофеина может со временем нарастать при регулярном потреблении.

Как можно продлить «эффект кофеина»?

Первое – сочетать его с источником L-теанина. Эта аминокислота, согласно исследованиям, взаимодействует с кофеином, обеспечивая его более плавный и продолжительный эффект. L-теанин содежржится в зелёном чае, например, а также доступен в форме добавок.

Второе – добавить в кофе немного сахара. Исследование подтверждают, что сахар может усиливать действие кофеина, продлевая бодрость. Но, следует помнить, что сахар рекомендуется употреблять в умеренном количестве. Чрезмерное добавление сахара может оказаться неэффективным для общего состояния здоровья из-за скачков уровня глюкозы и сбоев в «работе» кофеина, приводящей к усталости после употребления слишком большого его количества.

Третье – медленное употребление кофе. Чашечкой кофе важно насладиться, а не выпить её залпом. Это будет не только приятным ритуалом, но и продлит эффект напитка. Это связано с тем, что при постепенном потреблении происходит более медленное высвобождение кофеина в кровоток, что снижает риск резких скачков и падений уровня глюкозы в крови и уровня энергии.

Четвертое – сочетайте кофе с «правильными» продуктами. Этот фактор считается менее значительным в воздействии кофе, по сравнению с генетикой, функцией печени и индивидуальным метаболизмом, тем не менее, есть продукты, способные немного продлить действие кофеина. Это продукты с высоким содержанием антиоксидантов, жиров, белков и, особенно, продукты, богатые клетчаткой.

Пятое – пейте кофе после завтрака. Лучше, по словам эксперта, выпить кофе спустя 60-90 минут после пробуждения. Это позволяет организму проснуться естественным образом, что важно для благополучного бодрствования.

Шестое – учитывать «специфику» разных видов кофе. Напитки с более высокой концентрацией кофеина, такие как эспрессо, быстро всасываются в кровоток, обеспечивая более сильный «эффект кофеина». А напитки с низким содержанием кофеина могут дать более мягкий и кратковременный эффект. Здесь роль играет и индивидуальная переносимость: тем, кто регулярно пьет кофе, требуются более высокие дозы, чтобы достигнуть того же эффекта.

Однако важно помнить: большое количество кофеина может привести к негативным последствиям, среди которых нервозность, бессонница, сильное сердцебиение, желудочно-кишечные расстройства.

Седьмое – измените образ жизни. Для того, чтобы чувствовать себя бодрым, важно иметь достаточный сон, быть физически активным и осознанно употреблять кофеиносодержащие напитки. Регулярное потребление большого количества кофеина может увеличить со временем вероятность его злоупотребления, что приведет к снижению эффекта и негативным последствиям.