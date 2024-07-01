Рецепт подкормки дачных перцев

Перцы немного отличаются от других культур. За ними нужно следить, так как они обожают влагу и требуют, чтобы почва всегда была влажной. Вот как стоит поливать их.

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У перцев во время засухи опадают завязи. Вначале перцы рекомендуется поливать каждые 10–12 дней. После первых завязей — раз в неделю. На один квадратный метр должно уходить 30–40 литров воды — это четыре литра на куст.

В жаркую сухую погоду перцы лучше поливать дождеванием — из шланга с распылителем прямо по листьям. Перцам такой душ только на пользу.

Ранее NEWS.ru рассказывал: чтобы перцы выросли здоровыми, необходимо подготовить почву, в которой будет расти будущий урожай. Весь секрет заключается в особом составе грунта, который будет обеспечивать растения нужными микроэлементами и веществами. Для этого понадобится древесная зола, компост и нативная земля. Такой состав грунта насытит перцы питательными веществами, и они будут полноценно расти и развиваться.

До этого химик Андрей Дорохов рассказал, что аммиачная селитра, которая восполняет недостаток азота у растений, может вызвать легкое отравление при контакте со слизистыми и незащищенной кожей. По его словам, также это удобрение взрывоопасно.