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Простой рецепт домашнего овсяного печенья за 25 минут

Овсяное печенье — это любимое многими и простое в приготовлении угощение. Приводим легкий рецепт десерта, который можно испечь самостоятельно менее чем за 30 минут.

Простой рецепт домашнего овсяного печенья
© unsplash

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья — 1 стакан;
  • Мука — ½ стакана;
  • Сахар (белый или тростниковый) — ½ стакана или по вкусу;
  • Ванильный сахар — ½ ч. л. или по желанию;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Разрыхлитель — ½ ч. л;
  • Соль — щепотка;
  • Корица — по желанию.

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Сливочное масло оставьте в тепле.

Соедините в емкости овсяные хлопья, муку, сахар (обычный и ванильный), разрыхлитель и соль.

Добавьте к смеси растаявшее масло и яйцо. Замесите тесто до однородности.

Застелите противень пергаментной бумагой. Скатайте маленькие шарики из теста, разместите их на противне и чуть приплюсните, чтобы получились лепешечки. Они не должны касаться друг друга.

Выпекайте 12–15 минут, пока печенье не покроется золотистой корочкой.

Овсяное печенье готово! Подавайте к столу после остывания.

  • Время приготовления — 25 минут;
  • Калорийность — около 70 ккал в 1 шт.

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