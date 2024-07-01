Простой рецепт домашнего овсяного печенья

Овсяное печенье — это любимое многими и простое в приготовлении угощение. Приводим легкий рецепт десерта, который можно испечь самостоятельно менее чем за 30 минут.

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Ингредиенты

Овсяные хлопья — 1 стакан;

Мука — ½ стакана;

Сахар (белый или тростниковый) — ½ стакана или по вкусу;

Ванильный сахар — ½ ч. л. или по желанию;

Яйцо — 1 шт;

Сливочное масло — 100 г;

Разрыхлитель — ½ ч. л;

Соль — щепотка;

Корица — по желанию.

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Сливочное масло оставьте в тепле.

Соедините в емкости овсяные хлопья, муку, сахар (обычный и ванильный), разрыхлитель и соль.

Добавьте к смеси растаявшее масло и яйцо. Замесите тесто до однородности.

Застелите противень пергаментной бумагой. Скатайте маленькие шарики из теста, разместите их на противне и чуть приплюсните, чтобы получились лепешечки. Они не должны касаться друг друга.

Выпекайте 12–15 минут, пока печенье не покроется золотистой корочкой.

Овсяное печенье готово! Подавайте к столу после остывания.

Время приготовления — 25 минут;

Калорийность — около 70 ккал в 1 шт.

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