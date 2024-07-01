Простой рецепт европейского лакомства бланманже

Бланманже — это холодное молочное желе. Оно было популярно в Европе уже в Средние века и упоминается даже в книгах XIII века. Делимся простым рецептом бланманже, побалуйте себя европейской сладостью.

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Ингредиенты

Молоко (коровье или растительное) — 1 л;

сахар — 100 г;

молотые миндальные орехи — 100 г;

крахмал — 50 г;

ванильный стручок (можно заменить ванильным экстрактом) — 1 шт;

соль — щепотка;

вода — 100 мл;

желатин — 10 г;

шоколадная крошка, мята — для украшения.

Способ приготовления

В небольшой емкости смешайте воду и желатин. Оставьте на 5–10 минут, чтобы желатин набух.

В большой кастрюле смешайте молоко, сахар, миндальные орехи, крахмал, ваниль и щепотку соли. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.

Когда молочная смесь закипит, уменьшите огонь и варите еще 2–3 минуты, чтобы бланманже стало густым.

Снимите кастрюлю с огня и добавьте набухший желатин в молочную смесь, хорошо размешивая, пока желатин полностью не растворится.

Разлейте бланманже в чашки или формочки и поставьте в холодильник на несколько часов (желательно на ночь), чтобы десерт застыл.

При подаче можно посыпать бланманже миндальными лепестками, шоколадной стружкой, украсить листиками мяты. Наслаждайтесь этим нежным десертом!

Полезная информация о бланманже:

Калорийность — 90 ккал на 100 г;

Время приготовления — 40 минут, от 2 часов — на застывание.

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