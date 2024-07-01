Специалисты рассказали, по каким признакам можно отличить хорошее вино

Многие покупатели не задумываются, какую информацию можно найти на этикетке российского вина. Эксперты «Винного гида России» и Федеральной саморегулируемой организации «Ассоциация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) рассказали, на что обращать внимание.

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Согласно закону, вином может называться только продукция из винограда. Если в напиток добавлены ароматизаторы, красители или вода, на бутылке должна быть надпись «Продукция не является вином». Это также необходимо обозначать на полке.

По содержанию сахара тихие вина делятся на:

Сухие (не более 4 г/дм³ сахара);

Полусухие (от 4 до 18 г/дм³ сахара);

Полусладкие (от 18 до 45 г/дм³ сахара);

Сладкие (более 45 г/дм³ сахара).

Для сухих вин указывать уровень сахара на этикетке необязательно.

Вина делятся на три типа по цвету:

Белое;

Розовое;

Красное.

Информация о сорте или сортах винограда указывается на этикетке или контрэтикетке вина. Аббревиатуры «ЗГУ» (защищённое географическое указание) и «ЗНМП» (защищённое наименование места происхождения) помогают упорядочить географические зоны выращивания винограда. ЗГУ указывает на регион (например, Крым, Долина Дона или Кубань), а ЗНМП — на конкретный виноградник или малую территорию (Южный берег Тамани, Дивноморское, Арпачин).

Как и дата рождения, год урожая является обязательным требованием к маркировке вина. Для простых и недорогих напитков это особенно важно, так как со временем их качество может ухудшиться. Если информации о годе урожая нет, это означает, что вино сделано из виноматериалов разных лет. В этом случае можно ориентироваться на дату розлива.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, на контрэтикетках любого вина должна быть следующая информация: перечень групп лиц, которым противопоказано употребление алкоголя, точный адрес и контакты производителя и список ГОСТов, по которым выпущен напиток.

Дополнительные маркировки

«Вино России»

Этот знак на бутылке подтверждает, что вино на 100% произведено из винограда, выращенного на территории России. Производители, использующие этот знак, подтверждают место происхождения сырья и отчитываются о каждой выпущенной бутылке.

«Органик»

Знак «Органик» (белый лист на салатовом фоне) указывает на то, что производитель прошёл сертификацию на выпуск органической продукции. На сегодняшний день такой сертификат в России имеют одиннадцать проектов, большинство из которых находится в Крыму и Севастополе.