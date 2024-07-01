Рецепт диетической курицы в духовке со специями

Готовим диетическую курицу в духовке: ПП-курица со специями
Куриная грудка — не только сытное, но и простое в приготовлении блюдо. Благодаря низкой калорийности и обилию белка она незаменима для похудения. Делимся простым рецептом сочной диетической курицы в духовке.
Ингредиенты
- Филе куриной грудки — 4 шт;
- Оливковое масло — 1–2 ст. л;
- Паприка — 1 ч. л;
- Сушеный базилик — 1 ч. л;
- Чесночный порошок — 1 ч. л. или по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу;
- Лимонные дольки или свежие овощи для подачи.
Способ приготовления
Поставьте духовку нагреваться до 200 градусов.
Смажьте куриное филе оливковым маслом и посыпьте специями. Масло плодов оливы богато витаминами и в малых количествах пойдет лишь на пользу похудению.
Заверните курицу в специях в фольгу.
Поставьте запекаться на 25–30 минут.
Диетическая курица в духовке готова! Чтобы снизить калорийность блюда, вы можете отказаться от масла и просто втереть специи в филе.
- Время приготовления — 35 минут;
- Калорийность — 165 ккал на 100 г.
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