Рецепт диетической курицы в духовке со специями

Куриная грудка — не только сытное, но и простое в приготовлении блюдо. Благодаря низкой калорийности и обилию белка она незаменима для похудения. Делимся простым рецептом сочной диетической курицы в духовке.

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Ингредиенты

Филе куриной грудки — 4 шт;

Оливковое масло — 1–2 ст. л;

Паприка — 1 ч. л;

Сушеный базилик — 1 ч. л;

Чесночный порошок — 1 ч. л. или по вкусу;

Соль — по вкусу;

Перец — по вкусу;

Лимонные дольки или свежие овощи для подачи.

Способ приготовления

Поставьте духовку нагреваться до 200 градусов.

Смажьте куриное филе оливковым маслом и посыпьте специями. Масло плодов оливы богато витаминами и в малых количествах пойдет лишь на пользу похудению.

Заверните курицу в специях в фольгу.

Поставьте запекаться на 25–30 минут.

Диетическая курица в духовке готова! Чтобы снизить калорийность блюда, вы можете отказаться от масла и просто втереть специи в филе.

Время приготовления — 35 минут;

Калорийность — 165 ккал на 100 г.

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