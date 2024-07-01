Гастроэнтеролог рассказал, можно ли покупать живую рыбу летом

В жаркую погоду многие люди опасаются покупать живую рыбу. Есть ли риски для здоровья, объяснил Владимир Логинов — кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».

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По словам эксперта, покупка живой рыбы летом вполне безопасна, если соблюдать определённые меры предосторожности:

Убедитесь, что рыба действительно свежая: живая рыба должна быть активной и иметь чистые, ясные глаза;

Перевозите рыбу в холодильной сумке или контейнере со льдом, чтобы поддерживать низкую температуру;

Если вы не собираетесь готовить рыбу сразу, храните её в холодильнике или на льду.

"Если вы сомневаетесь в возможности поддержания надлежащего холода, рассмотрите альтернативы. Замороженная рыба может быть более безопасным выбором, так как она замораживается сразу после улова, что сохраняет её свежесть. Охлаждённая рыба также является хорошим вариантом, если она хранилась при правильной температуре."



Владимир Логинов добавляет, что при неправильном хранении рыбы летом возрастает риск пищевых отравлений. Поэтому всегда нужно тщательно следить за температурным режимом.