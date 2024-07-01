Терапевт посоветовал, как безопасно пить квас в жару

В жару безопасно пить два-три стакана кваса в день, рассказала «Ридусу» терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, нужно учитывать, что суточная норма жидкости для человека составляет 2 л.

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"Пусть это будет два — три стакана кваса в день, вполне допустимая норма. Не стоит пить его через силу, больше, чем требует жажда", — объяснила медик.



Терапевт отметила, что холодный квас лучше всего пить медленно, так как если пить большими глотками можно подхватить ангину или простуду. Кроме того, важно помнить, что в составе этого напитка есть сахар. Поэтому для людей, страдающих от диабета или считающих калории, лучше сократить дневную норму кваса до одного-двух стаканов.

"И тем, кто считает сахарные единицы, например, тем, у кого диабет, или тем, кто контролирует количество калорий и количество употребляемых углеводов, обязательно надо это включать в общий объем потребляемой калорийности", — добавила Чернышова.



Также лучше не пить квас людям с непереносимостью глютена, так как в приготовлении этого напитка используют черный хлеб, подытожила терапевт.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева предупредила, что человек может опьянеть от двух-трех литров кваса, если выпьет напиток в течение часа. Специалист уточнила, что в такой ситуации алкотестер может показать промилле. По ее словам, такую дозу можно сравнить с воздействием на организм одной бутылки пива.