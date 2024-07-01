Шеф-повар поделился полезными свойствами сельдерея

Сельдерей обладает множеством полезных свойств, рассказал порталу «Доктор Питер» шеф-повар Егор Рудольский. В частности, данное растение благотворно влияет на работу нервной системы и улучшает работу мозга.

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По словам эксперта, в пищу можно употреблять и листья, и клубни, и стебли сельдерея, причем все его составляющие несут свои полезные свойства. Так, листья обладают противовоспалительным эффектом, и помимо укрепления нервной системы, также весьма полезны для сердца и мышц.

Стебли полезны для мозга и снимают апатию, а клубни обладают тонизирующими свойствами, повышают работоспособность, насыщают минералами и снимают отечность. Рудольский отметил, что сельдерей содержит большое количество, витаминов А, С и К, богат калием, магнием, антиоксидантами. Кроме того, за счет большого количества клетчатки способствует улучшению пищеварения и нормализует работу кишечника.

В то же время растение может нести вред, в частности, если у человека есть на него аллергия. Кроме того, употребление сельдерея стоит ограничить беременным женщинам и людям с заболеванием почек, так как он может способствовать образованию камней.

Шеф-повар также отметил, что в кулинарии стебли сельдерея дают очень «громкий» вкус, поэтому использовать их нужно аккуратно. При этом использовать их можно в любых типах блюд, тогда как листья чаще всего используются в салатах, а корни — в горячих блюдах.

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