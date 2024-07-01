Простой рецепт тефтелей в духовке

Готовим тефтели в духовке: простой рецепт вкусного блюда
Тефтели — популярное блюдо русской кухни. Оно, как считают исследователи, заимствовано у тюркских народов. Рассказываем, как приготовить тефтели в духовке: простой рецепт очень вкусного ужина.
Ингредиенты
Для тефтелей:
- Фарш (из говядины, свинины или их смеси) — 500 г;
- Луковица — 1 шт;
- Яйца куриные — 1 шт;
- Панировочные сухари — 3-4 ст. л;
- Зелень, приправы — по желанию;
- Соль — по вкусу.
Для заливки:
- Луковица — 1 шт;
- Морковь — 1 шт;
- Томатная паста — 3 ст. л;
- Мука — 2 ст. л;
- Соль, приправы — по вкусу;
- Бульон — 400 мл.
Способ приготовления
Для тефтелей лук мелко нарубите. Жарьте на сковороде до золотистого цвета.
Смешайте фарш, лук, яйцо, сухари (можно заменить их мукой), соль, перец и другие приправы в подходящей емкости. Как следует размешайте получившуюся массу.
Сформируйте небольшие котлетки из нашей смеси. Отправьте тефтели в форму.
Приготовьте заливку. Мелко нарежьте лук и отправьте его на сковородку, добейтесь прозрачности. Добавьте туда же муку, мешайте, чтобы образовалась румяная масса.
Постепенно добавляйте горячий бульон, постоянно мешая, чтобы избежать появления комочков.
В ту же сковороду отправьте томатную пасту, соль, перец и другие приправы по желанию. Перемешивайте массу, пока она не станет однородной и густой.
Доведите получившийся соус до кипения, а затем сбавьте огонь и варите еще от пяти до семи минут, чтобы соус приобрел более насыщенный вкус.
Залейте получившейся смесью мясные шарики. Запекайте тефтели в духовке примерно 40 минут.
Вот еще любопытная информация о тефтелях в духовке:
- Калорийность — 130 ккал на 100 г;
- Время приготовления — 1,5 часа.
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