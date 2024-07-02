Балуем себя булочками с маком: рецепт

Домашняя выпечка никого не может оставить равнодушным. Но особенное место в сердцах любителей мучного занимают, вне всяких сомнений, булочки с маком. Рассказываем, как приготовить десерт дома самостоятельно.

© Eva.ru

Ингредиенты:

Творог 5% — 180 г.

Сливочное масло — 50 г.

Мука пшеничная — 220 г.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 50 г.

Разрыхлитель — 1ч.л

Маковая начинка — 200 г.(мак вымачивать в сахарной пудре и горячей воде 2 часа)

Процесс приготовления:

Творог смешать со всеми ингредиентами, кроме маковой начинки. Замесить мягкое эластичное тесто.

Раскатать, выложить маковую начинку, затем посыпать слегка сахаром и в серединку выложить три небольших кусочка сливочного масла, завернуть в рулет, разрезать на булочки, смазать желтком.

Отправить в духовку на 180°С 40–55 мин.