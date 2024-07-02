Балуем себя булочками с маком: рецепт

Балуем семью вкусными булочками с маком
Домашняя выпечка никого не может оставить равнодушным. Но особенное место в сердцах любителей мучного занимают, вне всяких сомнений, булочки с маком. Рассказываем, как приготовить десерт дома самостоятельно.
Ингредиенты:
- Творог 5% — 180 г.
- Сливочное масло — 50 г.
- Мука пшеничная — 220 г.
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 50 г.
- Разрыхлитель — 1ч.л
Маковая начинка — 200 г.(мак вымачивать в сахарной пудре и горячей воде 2 часа)
Процесс приготовления:
Творог смешать со всеми ингредиентами, кроме маковой начинки. Замесить мягкое эластичное тесто.
Раскатать, выложить маковую начинку, затем посыпать слегка сахаром и в серединку выложить три небольших кусочка сливочного масла, завернуть в рулет, разрезать на булочки, смазать желтком.
Отправить в духовку на 180°С 40–55 мин.