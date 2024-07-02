Дыня: польза и вред для здоровья

Он также поддерживает водный баланс в организме, что особенно важно в жаркую погоду.

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«Дыня — это бахчевая культура из семейства тыквенных, имеющая родство с огурцом. Специалисты насчитывают около 3000 сортов».



Плод имеет шаровидную или цилиндрическую форму. Его окрас может быть зелёным, коричневым, жёлтым или белым с зелёными полосками. Мякоть сочная, со сладким, насыщенным вкусом. В зависимости от сорта, ёе цвет варьируется от белого до оранжевого.

Чаще всего дыню едят в свежем охлаждённом виде, удаляя несъедобную кожуру и нарезая мякоть на ломтики кубической или шарообразной формы.

Полезные свойства дыни

Дыня — низкокалорийный продукт, в 100 граммах всего 35 ккал.

В состав продукта входят белки, углеводы (сахара, крахмал, клетчатка), органические кислоты, витамины, минералы. Вода и содержащиеся в дыне электролиты (калий, магний, натрий) помогают поддерживать водный баланс в организме.

Химический состав в значительной степени зависит от почвенно-климатических условий выращивания.

На порцию дыни весом 100 г приходится:

18 мг витамина С (1/4-1/3 суточной потребности)



Это самый известный антиоксидант, который препятствуют старению клеток, снижает уровень воспаления в организме, способствует усвоению железа, участвует в синтезе коллагена и укрепляет иммунитет.

82,0 мг кремния — примерно 270% дневной нормы.



Помогает укреплять стенки сосудов, сохранять структуру тканей хрящей, связок, поддерживает увлажнение кожи.

19 мкг фолиевой кислоты.



Поддерживает здоровье нервной и репродуктивной систем.

228 мг калия.



Помогает регулировать артериальное давление, участвует в процессах проведения нервных импульсов, что влияет на мышечное сокращение и работу сердца.

2,9 мкг витамина К.



Активирует остеокальцин (белок, переносящий кальций в кости). Стимулирует производство коллагена, поддерживает эластичность кости, снижает риск переломов.

Дыня также содержит магний, железо, кальций, фосфор, селен, витамины группы В. В мякоти продукта присутствуют антиоксиданты: бета-каротин (провитамин А), кверцетин, зеаксантин, фитоин и лютеин. Они защищают организм от свободных радикалов, поддерживают здоровье глаз.

За счёт достаточного количества клетчатки (0,8 г в 100 г) дыня способствует нормализации пищеварения, профилактике запоров. Кроме того, благодаря содержанию каротиноидов, природных органических пигментов, продукт оказывает противоопухолевое действие и снижает риск развития рака лёгких, груди.

Помимо мякоти, в пищу также используются дынные семечки. Они богаты бета-каротином, витамином РР, фолиевой кислотой. А также являются мощным афродизиаком и положительно влияют на фертильные функции мужчин.

Семечки оказывают мочегонное, противовоспалительное действие, обладают желчегонным эффектом, улучшают состояние печени и почек, помогают при лечении кашля и болезней дыхательных путей.

Рекомендации по употреблению

Несмотря на низкую калорийность, дыня содержит значительное количество фруктозы — в среднем 3 г на 100 г продукта. Излишнее её употребление может привести к жировому перерождению печени, так как она напрямую поступает в печень для метаболизма.

Здоровому человеку можно съедать не более 200-300 г дыни в день. Людям с метаболическими заболеваниями эту порцию следует сократить.

На заметку: если после употребления дыни вы наблюдаете вздутие живота, возможно, у вас есть синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике. В этом случае требуется консультация специалиста.

Небольшое количество продукта можно давать детям с полутора лет в качестве отдельного приёма пищи. Дыня достаточно сложно усваивается, и, если у ребёнка имеются проблемы с пищеварением, вводить её в рацион необходимо не ранее трёх лет. Стандартная порция для малышей – до 50 г.

Стоит отметить, что дынями можно отравиться. Отравление провоцируется нитратами, которые попадают в плоды из почвы при выращивании. Наиболее опасны в этом плане ранние плоды и очень поздние, в них концентрация нитратов самая высокая. Хранение бахчевых приводит к накоплению нитратов, поэтому лакомиться ими нужно в сезон.

Наиболее высока концентрация нитратов в области корки, поэтому есть мякоть лучше ближе к центру плода, где она самая безопасная.

Противопоказания