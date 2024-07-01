Идеальные белковые завтрак, обед и ужин

Пользу белка невозможно переоценить. Особенно он необходим мужчинам. Белок нужен сильной половине человечества для поддержания мышечной массы, а также для производства тестостерона. Получать его можно из продуктов и лучше всего радовать своего кавалера блюдами собственного приготовления. Повар и член попечительского совета благотворительного Фонда Ирина Кирезова поделилась с WomanНit рецептами белковых блюд, которые можно приготовить из самых простых продуктов и радовать своего мужчину на завтрак, обед и ужин.

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Завтрак: шакшука

Что нам понадобится (1 порция):

- Лук репчатый — 20 г.

- Перец болгарский — 30 г.

- Помидоры — 150 г.

- Кинза или петрушка — 1 г.

- Яйцо — 2 шт.

- Масло растительное — 10 г.

- Соль, перец, чили перец, кумин (зира) — по вкусу.

Соус тахини (1 порция):

- Паста кунжутная — 10 г.

- Сливки 33% — 10 г.

- Лимонный сок — 2 г.

Как готовим:

Помидоры надрезать крестиком, положить в глубокую миску и залить кипятком на 5 минут. Достать, очистить от кожицы и натереть на крупной терке. Чили перец мелко нарезать. Лук и болгарский перец нарезать крупными шашечками (2 на 2 см). На растительном масле обжарить лук и перец до полуготовности. Добавить чили перец. Затем добавить томаты, хорошо прогреть и довести до вкуса специями.

Для соуса смешать все ингредиенты. Сделать в шакшуке углубления и положить туда сырые яйца, полить соусом тахини (опционально), присыпать кинзой или петрушкой. Накрыть крышкой и довести яйца до полуготовности.

Обед: ризотто с грибами

Что нам понадобится (2 порции):

Основа для ризотто:

- Рис круглый — 150 г.

- Лук-шалот (или репчатый) — 30 г.

- Чеснок — 5 г.

- Бульон (овощной, грибной или куриный) — 300 мл.

- Вино белое — 100 мл.

- Сливки 20% — 100 мл.

- Масло оливковое — 20 мл.

- Соль, перец — по вкусу.

Начинка:

- Грибы лесные — 100 г.

- Лук-шалот (или репчатый) — 30 г.

- Чеснок — 5 г.

- Масло топленое — 30 г.

- Петрушка листовая — 3 г.

- Сыр Пармезан — 30 г.

Как готовим:

Лук мелко нарезать кубиками, чеснок мелко нарубить. Довольно крупно нарезать лесные грибы и обжарить их на топленом масле вместе с луком и чесноком. В сотейнике обжарить рис на оливковом масле до слабо-золотистого цвета. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок, перемешать. Обжарить вместе в течение 1—2 минут, постоянно помешивая. Влить белое вино и прогреть все вместе, непрерывно помешивая, 2—3 минуты. Постепенно доливать бульон и снова прогревать, аккуратно доводя до кипения и постоянно помешивая.

Ризотто не должно быть полностью разваренным, рис должен сохраниться отдельными крупинками. В конце добавить сливки и сыр, натертый на мелкой терке, соль и перец по вкусу. Соединить с грибами, перемешать и посыпать мелко нарубленной зеленью петрушки. Подавать горячим.

Ужин: нисуаз

Что нам понадобится (2 порции):

Тунец конфи:

- Тунец свежий — 200 г.

- Оливковое масло — 100 мл.

- Тимьян — 2 веточки.

- Лавровый лист — 2 шт.

- Чеснок — 1 зубчик.

- Лук-шалот — 1 шт.

- Базилик — 1 веточка.

- Розмарин — 1 веточка.

- Черный перец горошком — 5 г.

- Соль — по вкусу.

Салат:

- Салат-Латук — 1 кочан.

- Редис — 8 шт.

- Огурец — 1 шт.

- Стебель сельдерея — 1 шт.

- Томаты-черри — 250 г.

- Стручковая фасоль — 80 г.

- Картофель — 150 г.

- Красный и зеленый сладкий перец — по ½ шт.

- Маслины без косточек — 16 шт.

- Яйца — 4 шт.

- Анчоусы — 30 г.

Соус винегрет:

- Белый винный уксус — 40 мл.

- Чеснок — 2 зубчика.

- Оливковое масло — 100 мл.

- Соль, перец — по вкусу.

Как готовим:

Тунец конфи:

Нарежьте тунца на куски толщиной 5 см. Нагрейте оливковое масло в толстостенной кастрюле на медленном огне до температуры 60 градусов Цельсия. Добавьте в масло тунца и все ингредиенты и готовьте на слабом огне 30 минут. Следите, чтобы масло не перегревалось, его температура должна оставаться в предела× 60–70 градусов Цельсия. Снимите с огня и дайте остыть, не вынимая тунца из масла.

Салат:

Отварите картофель в мундире, очистите и крупно нарежьте. Вареные яйца разрежьте на четвертинки. Отварите стручковую фасоль до мягкости и разрежьте пополам. Разрежьте редис пополам и нарежьте тонкими ломтиками. Очистите огурец, разделите на четвертинки, удалите семена, нарежьте поперек тонкими ломтиками. Очистите стебель сельдерея и нарежьте поперек тонкими ломтиками. Нарежьте томаты-черри на половинки, а сладкий перец соломкой. Анчоусы вымочите в молоке.

Соус винегрет:

Растворите соль в уксусе, добавьте перец и чеснок, затем понемногу вливайте оливковое масло, одновременно взбивая смесь до получения эмульсии.

Подача:

Приправьте картофель небольшим количеством соуса винегрет. Достаньте тунца из масла, разломайте его на куски. На тарелку положите листья латука и выложите на них овощи, маслины, анчоусы, тунец, яйца и маслины. Сбрызните винегретом и подавайте.