Рецепт вкусного гуляша из свинины

Гуляш из свинины давно вошел в рацион многих россиян и пользуется популярностью. Его можно подавать с любым гарниром, а приготовить его под силу любой хозяйке. Есть женщины, которые утверждают, что покорили сердце избранника именно этим блюдом. Вот рецепт вкуснейшего гуляша.

Возьмите 800 граммов свинины, 3 луковицы, 1,5 столовой ложки муки, 4 столовых ложки томатной пасты, соль, перец, зелень и лавровый лист — по вкусу.

В глубокой сковороде обжарьте нарезанную кубиками свинину около 10 минут на сильном огне. Добавьте к мясу мелко нарезанный луки и обжарьте еще 10 минут на среднем огне, помешивая.

Добавьте соль, перец, посыпьте мукой и жарьте еще пять минут. Введите томатную пасту, лавровый лист и перемешайте. Влейте три стакана воды, снова перемешайте и тушите под крышкой 60–90 минут. Блюдо готово!

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