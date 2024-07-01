Средиземноморская диета: принципы питания

Согласно многочисленным медицинским исследованиям, жители Греции, Италии, Испании и юга Франции реже страдают от сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, рака и Альцгеймера. Поэтому их принцип питания мотивирует остальных стремиться к организации такого же рациона.

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Средиземноморский рацион не только положительно влияет на организм, но еще и помогает в похудении. Но это не строгая и изнуряющая диета, а полноценное питание. Лишние килограммы или застой жидкости будут уходить медленно, но без стресса. Кроме того, такая кухня очень разнообразная, поэтому каждый сможет найти в ней что-то свое.

Конечно, каждая отдельная страна Средиземноморья выделяет разные принципы и любимые ингредиенты, но есть несколько общих правил. Среди них: изобилие рыбы, морепродуктов, растительной пищи, орехов, масел и немного красного мяса.

Также нельзя отказываться от пряностей и растительных масел. Предпочтение следует отдать оливковому, тыквенному или из виноградной косточки.

Согласно принципам средиземноморской кухни, трансжирам не место на обеденном столе. Газированные напитки, сахар, фастфуд, чипсы, дрожжевой хлеб и все привычные сладости противопоказаны.

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