Какие супы есть летом: полезные рецепты
Лето – это время, когда организм требует легкой и освежающей пищи. Полезные супы могут стать отличным выбором для поддержания гидратации и снабжения организма необходимыми витаминами и минералами.
Вот несколько идей для летних супов от индийской аюрведической клиники, которые легко приготовить дома и которые помогут вам оставаться здоровыми и полными энергиями в жаркую погоду.
ТЫКВЕННЫЙ СУП
- Тыква мелко нарезанная – 1 стакан
- Лук – 1 шт.
- Имбирь – 1 ч.л. измельчённый
- Чеснок – 5 зубчиков измельчённые
- Стебель кинзы
- Кокос тертый – 1/4 чашки
- Вода – 6 чашек
- Асафетида (по желанию) – 1/2 ч.л.
- Зира измельченная – 1 ч.л.
- Соль гималайская по вкусу
Сварите тыкву, лук, имбирь, чеснок, кинзу и тёртый кокос с одним стаканом воды. Сделайте однородное пюре в блендере и добавьте соль. Если необходимо, добавьте воды, чтобы сохранить консистенцию супа. Подавайте остывшим с нарезанными листьями кинзы и молотым перцем.
СУП ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛИ
- Фасоль молодая стручковая – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Имбирь – 1 ч.л. измельчённый
- Чеснок – 5 зубчиков
- Стебель кинзы
- Паста из кешью – 10 г
- Вода – 200 мл
- Соль гималайская по вкусу
- Молотый перец по вкусу
- Листья кинзы для украшения
Варите фасоль в 6 чашках воды до готовности. Процедите и сделайте из неё пюре. Варите лук, имбирь, чеснок, кинзу и также сделайте пюре. Смешайте оба пюре, дайте остыть и добавьте соль, перец, нарезанные листья кинзы и пасту из кешью для украшения
СУП ИЗ КАБАЧКОВ С КОРИАНДРОМ
- Кабачок – 300 г
- Лук репчатый нарезанный – 5 г
- Имбирь нарезанный – 5 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Cок лимона – 1 ст.л
- Орехи кешью – 50 г
- Зира молотая (кумин) – 1⁄2 cт.л
- Соль – по вкусу
- Листья кинзы – 50 г
- Щепотка черного перца
- Вода – 200 мл
Варите все ингредиенты, смешайте в блендере до получения гладкой текстуры, дайте остыть и приправьте солью и перцем.
СВЕКОЛЬНЫЙ СУП
- Свекла нарезанная – 1 стакан
- Помидор – 1 шт.
- Тёртый кокос – 1/2 чашки
- Лук нарезанный – 1 шт.
- Имбирь измельчённый – 1 чайная ложка
- Зубчики чеснока – 5 шт.
- Стебель кинзы
- Соль гималайская по вкусу
- Вода – 1 стакан
Сварите свеклу, помидоры, лук, имбирь, чеснок, кинзу и тёртый кокос с одним стаканом воды. Сделайте однородное пюре в блендере и добавьте соль.Если необходимо, добавьте воды, чтобы сохранить консистенцию супа. Подавайте остывшим с нарезанными листьями кинзы и молотым перцем.