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Какие супы есть летом: полезные рецепты

Лето – это время, когда организм требует легкой и освежающей пищи. Полезные супы могут стать отличным выбором для поддержания гидратации и снабжения организма необходимыми витаминами и минералами.

Какие супы есть летом: полезные рецепты
© Antenna Daily

Вот несколько идей для летних супов от индийской аюрведической клиники, которые легко приготовить дома и которые помогут вам оставаться здоровыми и полными энергиями в жаркую погоду.

ТЫКВЕННЫЙ СУП

  • Тыква мелко нарезанная – 1 стакан
  • Лук – 1 шт.
  • Имбирь – 1 ч.л. измельчённый
  • Чеснок – 5 зубчиков измельчённые
  • Стебель кинзы
  • Кокос тертый – 1/4 чашки
  • Вода – 6 чашек
  • Асафетида (по желанию) – 1/2 ч.л.
  • Зира измельченная – 1 ч.л.
  • Соль гималайская по вкусу

Сварите тыкву, лук, имбирь, чеснок, кинзу и тёртый кокос с одним стаканом воды. Сделайте однородное пюре в блендере и добавьте соль. Если необходимо, добавьте воды, чтобы сохранить консистенцию супа. Подавайте остывшим с нарезанными листьями кинзы и молотым перцем.

СУП ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛИ

  • Фасоль молодая стручковая – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Имбирь – 1 ч.л. измельчённый
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Стебель кинзы
  • Паста из кешью – 10 г
  • Вода – 200 мл
  • Соль гималайская по вкусу
  • Молотый перец по вкусу
  • Листья кинзы для украшения

Варите фасоль в 6 чашках воды до готовности. Процедите и сделайте из неё пюре. Варите лук, имбирь, чеснок, кинзу и также сделайте пюре. Смешайте оба пюре, дайте остыть и добавьте соль, перец, нарезанные листья кинзы и пасту из кешью для украшения

СУП ИЗ КАБАЧКОВ С КОРИАНДРОМ

  • Кабачок – 300 г
  • Лук репчатый нарезанный – 5 г
  • Имбирь нарезанный – 5 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Cок лимона – 1 ст.л
  • Орехи кешью – 50 г
  • Зира молотая (кумин) – 1⁄2 cт.л
  • Соль – по вкусу
  • Листья кинзы – 50 г
  • Щепотка черного перца
  • Вода – 200 мл

Варите все ингредиенты, смешайте в блендере до получения гладкой текстуры, дайте остыть и приправьте солью и перцем.

СВЕКОЛЬНЫЙ СУП

  • Свекла нарезанная – 1 стакан
  • Помидор – 1 шт.
  • Тёртый кокос – 1/2 чашки
  • Лук нарезанный – 1 шт.
  • Имбирь измельчённый – 1 чайная ложка
  • Зубчики чеснока – 5 шт.
  • Стебель кинзы
  • Соль гималайская по вкусу
  • Вода – 1 стакан

Сварите свеклу, помидоры, лук, имбирь, чеснок, кинзу и тёртый кокос с одним стаканом воды. Сделайте однородное пюре в блендере и добавьте соль.Если необходимо, добавьте воды, чтобы сохранить консистенцию супа. Подавайте остывшим с нарезанными листьями кинзы и молотым перцем.

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