Какие супы есть летом: полезные рецепты

Лето – это время, когда организм требует легкой и освежающей пищи. Полезные супы могут стать отличным выбором для поддержания гидратации и снабжения организма необходимыми витаминами и минералами.

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Вот несколько идей для летних супов от индийской аюрведической клиники, которые легко приготовить дома и которые помогут вам оставаться здоровыми и полными энергиями в жаркую погоду.

ТЫКВЕННЫЙ СУП

Тыква мелко нарезанная – 1 стакан

Лук – 1 шт.

Имбирь – 1 ч.л. измельчённый

Чеснок – 5 зубчиков измельчённые

Стебель кинзы

Кокос тертый – 1/4 чашки

Вода – 6 чашек

Асафетида (по желанию) – 1/2 ч.л.

Зира измельченная – 1 ч.л.

Соль гималайская по вкусу

Сварите тыкву, лук, имбирь, чеснок, кинзу и тёртый кокос с одним стаканом воды. Сделайте однородное пюре в блендере и добавьте соль. Если необходимо, добавьте воды, чтобы сохранить консистенцию супа. Подавайте остывшим с нарезанными листьями кинзы и молотым перцем.

СУП ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛИ

Фасоль молодая стручковая – 100 г

Лук – 1 шт.

Имбирь – 1 ч.л. измельчённый

Чеснок – 5 зубчиков

Стебель кинзы

Паста из кешью – 10 г

Вода – 200 мл

Соль гималайская по вкусу

Молотый перец по вкусу

Листья кинзы для украшения

Варите фасоль в 6 чашках воды до готовности. Процедите и сделайте из неё пюре. Варите лук, имбирь, чеснок, кинзу и также сделайте пюре. Смешайте оба пюре, дайте остыть и добавьте соль, перец, нарезанные листья кинзы и пасту из кешью для украшения

СУП ИЗ КАБАЧКОВ С КОРИАНДРОМ

Кабачок – 300 г

Лук репчатый нарезанный – 5 г

Имбирь нарезанный – 5 г

Чеснок – 4 зубчика

Cок лимона – 1 ст.л

Орехи кешью – 50 г

Зира молотая (кумин) – 1⁄2 cт.л

Соль – по вкусу

Листья кинзы – 50 г

Щепотка черного перца

Вода – 200 мл

Варите все ингредиенты, смешайте в блендере до получения гладкой текстуры, дайте остыть и приправьте солью и перцем.

СВЕКОЛЬНЫЙ СУП

Свекла нарезанная – 1 стакан

Помидор – 1 шт.

Тёртый кокос – 1/2 чашки

Лук нарезанный – 1 шт.

Имбирь измельчённый – 1 чайная ложка

Зубчики чеснока – 5 шт.

Стебель кинзы

Соль гималайская по вкусу

Вода – 1 стакан

Сварите свеклу, помидоры, лук, имбирь, чеснок, кинзу и тёртый кокос с одним стаканом воды. Сделайте однородное пюре в блендере и добавьте соль.Если необходимо, добавьте воды, чтобы сохранить консистенцию супа. Подавайте остывшим с нарезанными листьями кинзы и молотым перцем.