Россия выразила протест МИД Эстонии из-за переноса захоронений советских воинов

Посольство России в Таллине направило в министерство иностранных дел Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства. Посольство выражает решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними, говорится в сообщении. 22 июня помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что случаи вандализма и надругательств над советскими памятниками и захоронениями воинов становятся чаще в западных странах. 14 июня сейм Литвы принял поправки, которые разрешают переносить захоронения советских воинов из общественных мест на обычные городские кладбища. Для этого захоронение должно быть признано "пропагандирующим тоталитарный режим и идеологию авторитаризма". Определять, является ли объект "тоталитарным символом", будет специальная комиссия.