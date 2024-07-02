Простой рецепт шоколадного мороженого в домашних условиях
Жаркий летний день — самое время насладиться нежным освежающим мороженым. Делимся легким рецептом шоколадного мороженого в домашних условиях без сливок и сгущенки. Мороженица тоже не понадобится!
Ингредиенты
- молоко — 3 стакана;
- темный шоколад — 50 г;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г (или меньше, по вкусу).
Способ приготовления
Измельчите шоколад на мелкой терке.
Доведите молоко до кипения и всыпьте шоколадную крошку. Перемешайте, снимите с огня.
В отдельной емкости соедините яичные желтки (белки не понадобятся) с сахаром. Взбейте.
Соедините шоколадное молоко и взбитые яйца. Поставьте смесь на огонь, варите до загустения, не переставая помешивать.
Когда смесь загустеет, перелейте ее в форму (контейнер, пластиковые стаканчики). Уберите в морозилку на 2 часа.
Если смесь превращается в лед, достаньте ее через 2 часа, пробейте блендером и снова уберите в морозилку на 2 часа.
Шоколадное мороженое в домашних условиях готово!
- Время приготовления — 3–5 часов.
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