Быстрый рецепт панкейков

В больших семьях перед хозяйками каждое утро встает вопрос: что приготовить на завтрак быстро и чтобы все остались сыты. Делимся рецептом панкейков — они готовятся быстрее, чем блины, и содержат меньше калорий, чем оладьи.

© unsplash

Ингредиенты:

Молоко 3,2% — 1,5 ст;

Яйцо куриное — 2 шт;

Мука пшеничная— 280 г;

Разрыхлитель для теста — 1 ч. л;

Сахар — 4 ст. л;

Растительное масло — 2 ст. л;

Ванилин, соль — по вкусу.

Миксером или венчиком взбить яйца с солью и сахаром, ввести немного подогретое молоко, масло, разрыхлитель и ванилин, снова взбить. Муку просеять, небольшими порциями подсыпать в тесто, не переставая мешать.

Разогреть сковороду с антипригарным покрытием, при необходимости смазать небольшим количеством масла для выпекания первых порций панкейков. Вылить 1 ст. л. теста на середину и поставить на большой огонь. Когда на поверхности появятся пузырьки, перевернуть лопаткой для блинов и обжарить до готовности. Для ускорения процесса готовить можно сразу на двух или трех сковородках.

Панкейки, приготовленные по такому рецепту, подают с вареньем, сметаной, джемом, медом и сгущенкой.

Калорийность на 100 г: 228,95 ккал;

БЖУ: 6,46/5,58/37,51;

Время приготовления: 30–40 минут.

Ранее мы поделились рецептом варенья из смородины без варки.