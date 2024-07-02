Чем выше сорт, тем меньше пользы: какой хлеб лучше выбирать

Врачи и диетологи настоятельно рекомендуют сократить потребление белого хлеба. По их словам, в таком изделии минимальное количество полезных витаминов и минералов. В то же время белый хлеб обладает высоким гликемическим индексом, поэтому опасен для людей с диабетом.

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Ученые подтвердили, хлеб, который испекли из муки высшего сорта, действительно содержит меньше витаминов. В частности, речь идет о витамине Е, говорится в материале, опубликованном изданием Health News.

Такое заявление сделали ученые Калифорнийского университета, которые изучили муку разного помола и пришли к выводу, что в муке, прошедшей максимальную очистку, снижается содержание кальция, магния, фосфора, калия, меди, железа, молибдена, цинка, витамина Е и каротиноидов.

Однако больше всего очистка сказывалась на витамине Е. Чем выше сорт муки, тем меньше в ней этого микроэлемента, отметили они.

В то же время, на количестве жизненно важных микроэлементов максимальная очистка зерна не сказывается, уверяют они.

Несмотря на это, ученые рекомендуют выбирать для ежедневного употребления цельнозерновой хлеб. Он содержит большое количество волокон и клетчатки. Зато вредных трансжиров и маргарина в нем нет.

Что касается хлеба из высшего сорта, при его приготовлении используется большое количество сахара, что негативно сказывается на общем здоровье.

Кроме того, белый хлеб может привести к повышению уровня холестерина в крови, что влечет за собой образование бляшек и проблемы с сосудами. Недостаток кислорода вследствие дефицита кислорода навредит работе мозга и других органов.

Ранее сообщалось, какие крупы обладают высоким гликемическим индексом, а также были перечислены самые полезные каши.