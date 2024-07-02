Быстрый рецепт домашнего бургера

Бургер — популярное горячее блюдо, которое можно купить во многих закусочных, кафе и ресторанах быстрого питания. Что делать, если захотелось съесть его дома? Делимся рецептом бургеров: готовим вкусный фастфуд дома — быстро и просто.

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Ингредиенты

Фарш (свиной, говяжий или их смесь) — 500 г;

Соль и перец — по вкусу;

Чеснок — 2 зубчика, измельченный;

Лук — 1 средний, измельченный;

Специи — паприка, кумин и другие на ваш выбор;

Булочки — 4 шт;

Масло растительное — для жарки;

Салат айсберг — пара листочков;

Помидор — 1 шт;

Сыр — 4 ломтика;

Горчица, кетчуп — по вкусу.

Способ приготовления

В большой миске смешайте фарш, измельченный лук, чеснок, любимые приправы, соль и перец. Вылепите из фарша четыре близких по размеру котлетки.

Разогрейте сковороду на среднем огне и отправьте на нее котлеты. Жарьте с двух сторон до готовности (около четырех-пяти минут с каждой стороны).

Возьмите булочки для гамбургера, разделите их на две части (если они уже не порезаны). Поджарьте их на сковороде или подогрейте в духовке.

Приступаем к сборке бургера.

На нижнюю половину булочки отправьте лист салата, котлету, ломтик сыра, кружок помидора. Закройте сверху другой половиной.

Можете добавить кетчуп и горчицу по желанию.

Вот ваш домашний бургер и готов! Приятного аппетита!

А вот еще интересная информация о блюде:

Калорийность — 236 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 30 минут.

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