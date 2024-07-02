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Бургеры: готовим дома популярный фастфуд

Бургер — популярное горячее блюдо, которое можно купить во многих закусочных, кафе и ресторанах быстрого питания. Что делать, если захотелось съесть его дома? Делимся рецептом бургеров: готовим вкусный фастфуд дома — быстро и просто.

Быстрый рецепт домашнего бургера
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Ингредиенты

  • Фарш (свиной, говяжий или их смесь) — 500 г;
  • Соль и перец — по вкусу;
  • Чеснок — 2 зубчика, измельченный;
  • Лук — 1 средний, измельченный;
  • Специи — паприка, кумин и другие на ваш выбор;
  • Булочки — 4 шт;
  • Масло растительное — для жарки;
  • Салат айсберг — пара листочков;
  • Помидор — 1 шт;
  • Сыр — 4 ломтика;
  • Горчица, кетчуп — по вкусу.

Способ приготовления

В большой миске смешайте фарш, измельченный лук, чеснок, любимые приправы, соль и перец. Вылепите из фарша четыре близких по размеру котлетки.

Разогрейте сковороду на среднем огне и отправьте на нее котлеты. Жарьте с двух сторон до готовности (около четырех-пяти минут с каждой стороны).

Возьмите булочки для гамбургера, разделите их на две части (если они уже не порезаны). Поджарьте их на сковороде или подогрейте в духовке.

Приступаем к сборке бургера.

На нижнюю половину булочки отправьте лист салата, котлету, ломтик сыра, кружок помидора. Закройте сверху другой половиной.

Можете добавить кетчуп и горчицу по желанию.

Вот ваш домашний бургер и готов! Приятного аппетита!

А вот еще интересная информация о блюде:

  • Калорийность — 236 ккал на 100 г;
  • Время приготовления — около 30 минут.

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