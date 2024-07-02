Как горячий чай поможет вынести жару

При температуре +30 и выше существует огромное количество бюджетных способов охладить себя и комнату. О них рассказал эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

Как передает его слова Life, летом сильнее всего нагреваются окна, поскольку через них в квартиру попадает солнечный свет. Это создает в комнате «парниковый эффект». Самым простым способом защититься от этого, по мнению эксперта, это занавесить окна плотными шторами на весь день.

«Лучше сразу вешать мокрые занавески или простыни: они будут дольше нагреваться и за счет испарения воды будут поддерживать прохладу в комнате», - порекомендовал Васильев.



Он также советовал не развешивать окна листами фольги. Он привел пример запекания курицы в фольге. При этом фольга только сильнее будет разогреваться. Как альтернативу эксперт советовал использовать зеркальную пленку - она создает барьер для тепловой энергии и не ухудшает естественное освещение. Такой материал можно приобрести на рынке, к тому же существуют пленки с различной степенью прозрачности. Идеальным вариантом в квартире будет являться показатель от 15% до 35%, рассказал Васильев.

Эксперт также поделился с россиянами нестандартным способом справиться в жару. Он предлагает положить постельное белье и одежду в свободное место в холодильнике. По мнению Васильева, так спать станет намного комфортнее. А если еще и добавить бутылку с замороженной водой, то жара практически не сможет испортить сон.

Федор Васильев назвал самым необычным способом справляться с жарой - горячий чай. Эксперт объяснил, что он ускоряет потоотделение, и человеческий организм естественным способом охлаждается.

Ранее россиянам рассказали, чем жара может навредить смартфону и автомобилю. В Гидрометцентре заявляли, что в начале июля в Москве ожидаются «египетские ночи». Воздух в столице нагреется до значений, характерных для южных регионов России.