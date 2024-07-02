Три рецепта освежающего лимонада: с лимоном, апельсином и арбузом

3 рецепта освежающего домашнего лимонада: с лимоном, апельсином и арбузом
Хотите освежиться в жаркий летний день? Фруктовый лимонад — идеальное решение. Приводим три рецепта лимонада, который можно с легкостью приготовить в домашних условиях.
Классический лимонад из лимонов и мяты
Начнем с классического рецепта. Вам понадобятся:
- Лимоны — 4–5 шт;
- Мята — пучок;
- Сахар — 300 г или по вкусу;
- Вода — 2,5 л;
- Лед для подачи.
Выжмите лимоны, процедите сок через сито, чтобы избавиться от косточек. Сахар высыпьте в сотейник, залейте 250 мл воды и нагрейте на среднем огне. Когда сахар растворится, влейте сироп в лимонный сок. Залейте остатком воды, добавьте мяту, перемешайте. Охладите в холодильнике, при желании добавьте лед перед подачей.
Время приготовления — 1 час.
Лимонад из апельсинов и лимонов без сахара
Любителям цитрусовых понравится лимонад из апельсинов. Возьмите:
- Апельсины — 6–8 шт;
- Лимоны — 2 шт;
- Воду — 1,5–2 л;
- Жидкий мед — 70 г или по вкусу;
- Лед для подачи.
Выжмите цитрусовые, процедите сок через сито и перелейте в графин. Добавьте к нему мед, перемешивайте до растворения, уберите смесь в холодильник на два часа. После охлаждения залейте сок с медом холодной водой, хорошо размешайте и разлейте по бокалам. При желании добавьте лед.
Время приготовления — 2,5 часа.
Лимонад из арбуза
Лимонад из арбуза не только прекрасно освежает, но и подходит для диеты: он содержит минимум калорий. Вам понадобятся:
- Арбуз — 0,5 кг;
- Лимон — 1 шт;
- Вода — 1 л;
- Жидкий мед по желанию;
- Лед для подачи.
Нарежьте арбуз кубиками, удалите косточки, выложите мякоть в блендер и взбейте. Процедите пюре через мелкое сито, чтобы отделить сок. Перелейте жидкость в графин. Выжмите лимон, перелейте сок к арбузу. При желании добавьте жидкий мед, залейте водой, перемешайте. Уберите лимонад в холодильник, чтобы он охладился. Разлейте по бокалам, при желании добавив лед.
Время приготовления — 30 минут.
Это была подборка трех рецептов лимонада в домашних условиях. Сделать освежающий напиток совсем несложно, так что непременно порадуйте себя в жаркий день.
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