Три рецепта освежающего лимонада: с лимоном, апельсином и арбузом

Хотите освежиться в жаркий летний день? Фруктовый лимонад — идеальное решение. Приводим три рецепта лимонада, который можно с легкостью приготовить в домашних условиях.

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Классический лимонад из лимонов и мяты

Начнем с классического рецепта. Вам понадобятся:

Лимоны — 4–5 шт;

Мята — пучок;

Сахар — 300 г или по вкусу;

Вода — 2,5 л;

Лед для подачи.

Выжмите лимоны, процедите сок через сито, чтобы избавиться от косточек. Сахар высыпьте в сотейник, залейте 250 мл воды и нагрейте на среднем огне. Когда сахар растворится, влейте сироп в лимонный сок. Залейте остатком воды, добавьте мяту, перемешайте. Охладите в холодильнике, при желании добавьте лед перед подачей.

Время приготовления — 1 час.

Лимонад из апельсинов и лимонов без сахара

Любителям цитрусовых понравится лимонад из апельсинов. Возьмите:

Апельсины — 6–8 шт;

Лимоны — 2 шт;

Воду — 1,5–2 л;

Жидкий мед — 70 г или по вкусу;

Лед для подачи.

Выжмите цитрусовые, процедите сок через сито и перелейте в графин. Добавьте к нему мед, перемешивайте до растворения, уберите смесь в холодильник на два часа. После охлаждения залейте сок с медом холодной водой, хорошо размешайте и разлейте по бокалам. При желании добавьте лед.

Время приготовления — 2,5 часа.

Лимонад из арбуза

Лимонад из арбуза не только прекрасно освежает, но и подходит для диеты: он содержит минимум калорий. Вам понадобятся:

Арбуз — 0,5 кг;

Лимон — 1 шт;

Вода — 1 л;

Жидкий мед по желанию;

Лед для подачи.

Нарежьте арбуз кубиками, удалите косточки, выложите мякоть в блендер и взбейте. Процедите пюре через мелкое сито, чтобы отделить сок. Перелейте жидкость в графин. Выжмите лимон, перелейте сок к арбузу. При желании добавьте жидкий мед, залейте водой, перемешайте. Уберите лимонад в холодильник, чтобы он охладился. Разлейте по бокалам, при желании добавив лед.

Время приготовления — 30 минут.

Это была подборка трех рецептов лимонада в домашних условиях. Сделать освежающий напиток совсем несложно, так что непременно порадуйте себя в жаркий день.

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