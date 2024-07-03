Фаршированные баклажаны: готовим лучшее блюдо для летнего перекуса
В летний сезон просто нельзя игнорировать обилие овощей, которые богаты витаминами и не одаривают неприятным бонусов в виде лишнего веса. Предлагаем побаловать себя легким летним блюдом, которое можно назвать идеальным перекусом. Фаршируем баклажаны.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 4 шт.
- Плавленый сыр — 2 шт.
- Сметана 20% — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень — 1 пучок
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Нарезать баклажаны вдоль ломтиками небольшой толщины и посыпать солью: соль убирает горечь из баклажанов. Дать настояться.
- Плавленый сыр натереть на терке, чеснок измельчить, укроп мелко нарезать. Все это смешать, добавить сметану, досолить по вкусу.
- Баклажаны обжарить с двух сторон на сковороде и охладить. На каждый ломтик баклажана выложить сырную смесь, свернуть в рулетики. При необходимости закрепить зубочисткой или шпажкой.