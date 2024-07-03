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​​Фаршированные баклажаны: готовим лучшее блюдо для летнего перекуса

В летний сезон просто нельзя игнорировать обилие овощей, которые богаты витаминами и не одаривают неприятным бонусов в виде лишнего веса. Предлагаем побаловать себя легким летним блюдом, которое можно назвать идеальным перекусом. Фаршируем баклажаны.

​​Фаршированные баклажаны: готовим лучшее блюдо для летнего перекуса
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 4 шт.
  • Плавленый сыр — 2 шт.
  • Сметана 20% — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень — 1 пучок
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Нарезать баклажаны вдоль ломтиками небольшой толщины и посыпать солью: соль убирает горечь из баклажанов. Дать настояться.
  2. Плавленый сыр натереть на терке, чеснок измельчить, укроп мелко нарезать. Все это смешать, добавить сметану, досолить по вкусу.
  3. Баклажаны обжарить с двух сторон на сковороде и охладить. На каждый ломтик баклажана выложить сырную смесь, свернуть в рулетики. При необходимости закрепить зубочисткой или шпажкой.
Еда