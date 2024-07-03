​​Фаршированные баклажаны: готовим лучшее блюдо для летнего перекуса

В летний сезон просто нельзя игнорировать обилие овощей, которые богаты витаминами и не одаривают неприятным бонусов в виде лишнего веса. Предлагаем побаловать себя легким летним блюдом, которое можно назвать идеальным перекусом. Фаршируем баклажаны.

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Ингредиенты:

Баклажаны — 4 шт.

Плавленый сыр — 2 шт.

Сметана 20% — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Зелень — 1 пучок

Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления: