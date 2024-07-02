Рецепт классической заготовки

Соленые огурцы с хреном — популярное блюдо русской кухни, хорошая закуска и самостоятельное блюдо. Их можно съесть уже сейчас или заготовить на зиму. Делимся простым рецептом огурцов с хреном.

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Ингредиенты

Огурцы (лучше брать маленькие или средние) — 500 г;

Хрен (свежий или приготовленный) — 2 ст. л;

Уксус — 2 ст. л;

Соль, приправы, сахар — по вкусу;

Зелень — по желанию;

Чеснок — 2 зубчика;

Вода — 2 стакана;

Перец горошком (черный, душистый) — 10 шт.

Способ приготовления

Сначала подготовим огурцы: замочим их в воде часа на три-четыре.

Банки для закуски предварительно нужно стерилизовать. Можно взять и другую емкость, например кастрюлю, если вы собираетесь есть огурцы сразу.

На дно емкости нужно выложить чеснок, зелень (укроп, петрушку, что-то другое — по вкусу), горошины перца.

Приготовьте маринад: смешайте воду, уксус, соль и сахар в небольшой кастрюле. Доведите до кипения и варите одну-две минуты.

Добавьте хрен в маринад и перемешайте.

Положите огурцы в подготовленную емкость и залейте горячим маринадом.

Емкость следует закрыть крышкой, полотенцем или марлей и оставить на несколько часов. Банки — закатать.

А вот еще интересная информация о блюде:

Калорийность: 18 ккал на 100 г;

Время приготовления: готовить около 30 минут, оставить мариноваться как минимум на четыре-пять часов.

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