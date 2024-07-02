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Рецепты маринадов на скорую руку: для курицы, мяса, рыбы

Для придания необычного вкуса блюдам из мяса, птицы или рыбы их можно замариновать перед приготовлением. Сегодня поделимся простыми рецептами маринадов, которые превратят обычные кушанья в пикантные.

Рецепты маринадов на скорую руку: для курицы, мяса, рыбы
© unsplash

Рецепт маринада для рыбы

Ингредиенты для четырех стейков радужной форели:

  • Оливковое масло — 2 ст. л;
  • Дижонская горчица — 2 ч. л;
  • Лимонный сок — 2 ст. л;
  • Петрушка свежая — 2 веточки;
  • Соль, перец — по вкусу.

Петрушку мелко порубить, смешать в чашке все ингредиенты, смазать стейки форели маринадом и оставить в тепле на 15 минут. Готовить рыбу можно на сковороде, в духовке или на мангале около 30 минут.

  • Калорийность на 100 г: 156 ккал;
  • БЖУ: 15,05/9,94/1,01;
  • Время приготовления: 1 час.

Рецепт маринада для курицы

Ингредиенты для 1 кг бедрышек:

  • Мед — 1 ст. л;
  • Соевый соус — ½ ст;
  • Лимонный сок — 1 ст. л;
  • Соль, перец — по вкусу.

Тщательно перемешать все ингредиенты, замариновать куриные бедра и оставить их в тепле на 1 час. Выложить на противень и запекать в течение часа на среднем огне, при этом каждые 15 минут вытаскивать противень и силиконовой кисточкой смазывать мясо выступившим соком. За 10 минут до готовности увеличить огонь до максимума, чтобы бедра подрумянились.

  • Калорийность на 100 г: 174,77 ккал;
  • БЖУ: 18,86/9,57/3,22;
  • Время приготовления: 2,5 часа.

Рецепт маринада для мяса

Ингредиенты для 1 кг говядины:

  • Помидоры — 4 шт., крупные;
  • Лук репчатый — 1 шт., крупный;
  • Соль, перец — по вкусу.

Говядину мелко порезать как на бефстроганов, помидоры нарезать кубиками, лук — полукольцами. Смешать все ингредиенты и оставить на час в тепле. Затем выложить в чугунную кастрюлю, довести до кипения и тушить на медленном огне 1,5 часа.

  • Калорийность на 100 г: 123,67 ккал;
  • БЖУ: 11,92/7,58/2,07;
  • Время приготовления: 3 часа.

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