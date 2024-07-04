Окрошка на безалкогольном сидре: польза и вред для организма, рецепт

Пошаговый рецепт набирающего популярность блюда.

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«Окрошку можно назвать одним из главных летних блюд. Большинство людей готовят её из одинаковых ингредиентов, но с разными заправками. Одни добавляют кефир, другие — квас. Для тех, кто хочет попробовать новый вкус, есть один необычный вариант».

Все привыкли, что окрошка – это холодный суп, но данное блюдо может быть и в виде десерта. Новый тренд – приготовление из фруктов на безалкогольном сидре. Такой вариант всё чаще можно найти в меню ресторанов. Некоторые хозяйки сами пробуют необычный рецепт. Разберёмся, что из себя представляет этот напиток и полезна ли окрошка на нём.

Что входит в состав безалкогольного сидра?

Сидр – продукт брожения, приготовленный из яблок, реже из груш. Как правило, данный напиток производят из самых простых ингредиентов:

яблочный сок;

яблоки;

апельсин;

сахар;

газированная вода;

корица;

гвоздика.

Пряности добавляются по вкусу (корица, гвоздика). Можно приготовить напиток и без них. Также количество сахара по желанию регулируется. Сидр получается насыщенным, умеренно газированным и освежающим.

В нём много витамина В2, С, Е и РР. Также в его составе есть такие микроэлементы, как калий, кальций, магний, железо, фосфор и натрий. В 100 мл – 117 ккал.

Польза безалкогольного сидра

Входящие в состав напитка ингредиенты обладают полезными для организма человека свойствами. Однако это касается только самостоятельно приготовленного продукта. В магазинных вариантах могут быть добавлены усилители вкуса, красители и консерванты.

Яблоки содержат витамины группы B, витамин C и калий. Они обеспечивают правильное функционирование центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Апельсины богаты витамином C, кальцием, калием, что укрепляет иммунитет и способствует улучшению эластичности сосудов. Также калий помогает поддерживать мышечную массу, улучшает память и работу мозга, снижает артериальное давление.

В составе напитка большое количество антиоксидантов. Они борются со свободными радикалами, тем самым предотвращая преждевременное старение клеток. Также снижается риск развития тромбоза, атеросклероза, катаракты и заболеваний суставов.

В сидре есть пектины и полифенолы. Первые вещества позволяют выводить из организма шлаки, токсины, соли тяжёлых металлов и даже радиоактивные элементы, а вторые – останавливают воспалительные процессы в организме.

Если добавить в сидр корицу, то это будет способствовать снижению скорости поступления глюкозы в организм, что оказывает положительное влияние на уровень холестерина.

При использовании гвоздики напиток оказывает ещё и противовоспалительные действия.

Противопоказания

При всех перечисленных выше полезных эффектах сидр может оказывать на организм и негативное воздействие. Причиной тому является сахар в составе. Он увеличивает калорийность напитка и не несёт в себе питательных свойств.

Поэтому его с особой осторожностью стоит употреблять людям с сахарным диабетом и лишним весом. Кроме этого, в состав напитка входят ингредиенты, которые могут спровоцировать аллергию.

Рецепт окрошки на безалкогольном сидре

Важно отметить, что сидр лучше употреблять только с фруктами. Его сладкий вкус не подходит для окрошки из традиционных ингредиентов. Поэтому рецепт будет сильно отличаться от привычного.

Ингредиенты:

персик;

груша;

клубника;

голубика;

мята;

безалкогольный сидр.

Приготовление:

Тщательно помыть все фрукты и ягоды. Нарезать фрукты небольшими кубиками и соединить в глубокой миске. В ёмкость добавить крупную голубику. Получившуюся смесь залить безалкогольным сидром. Помыть мяту и украсить листьями блюдо.

Такая окрошка содержит в себе множество витаминов и клетчатки. За счёт большого количества фруктов и ягод она хорошо освежает. Её дополнительным преимуществом является то, что ей можно заменить десерт, а приготовление занимает совсем мало времени.

Чем отличается сидр от кваса?

Данные напитки производятся за счёт брожения и работы дрожжей. При изготовлении кваса используют сухие пекарские или прессованные живые хлебопекарные дрожжи. Для сидра – из сахара, который содержится в яблоках. Поэтому он менее подходит для приготовления традиционной окрошки.

Многие сравнивают сидр с пивом. На деле же его производство больше похоже на технологию изготовления вина. То есть из яблок или груш отжимают сок с помощью специального пресса. В получившуюся жидкость добавляют дрожжи и оставляют для образования процесса брожения.

Медленная ферментация (около трёх месяцев) позволяет сохранить больше ароматов и витаминов. В итоге напиток подвергают осветлению и фильтрации. Последний этап – газация. Некоторые производители добиваются данного эффекта с помощью добавления углекислого газа.