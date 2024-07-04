Окрошка на безалкогольном сидре: польза и вред для организма, рецепт
Пошаговый рецепт набирающего популярность блюда.
«Окрошку можно назвать одним из главных летних блюд. Большинство людей готовят её из одинаковых ингредиентов, но с разными заправками. Одни добавляют кефир, другие — квас. Для тех, кто хочет попробовать новый вкус, есть один необычный вариант».
Все привыкли, что окрошка – это холодный суп, но данное блюдо может быть и в виде десерта. Новый тренд – приготовление из фруктов на безалкогольном сидре. Такой вариант всё чаще можно найти в меню ресторанов. Некоторые хозяйки сами пробуют необычный рецепт. Разберёмся, что из себя представляет этот напиток и полезна ли окрошка на нём.
Что входит в состав безалкогольного сидра?
Сидр – продукт брожения, приготовленный из яблок, реже из груш. Как правило, данный напиток производят из самых простых ингредиентов:
- яблочный сок;
- яблоки;
- апельсин;
- сахар;
- газированная вода;
- корица;
- гвоздика.
Пряности добавляются по вкусу (корица, гвоздика). Можно приготовить напиток и без них. Также количество сахара по желанию регулируется. Сидр получается насыщенным, умеренно газированным и освежающим.
В нём много витамина В2, С, Е и РР. Также в его составе есть такие микроэлементы, как калий, кальций, магний, железо, фосфор и натрий. В 100 мл – 117 ккал.
Польза безалкогольного сидра
Входящие в состав напитка ингредиенты обладают полезными для организма человека свойствами. Однако это касается только самостоятельно приготовленного продукта. В магазинных вариантах могут быть добавлены усилители вкуса, красители и консерванты.
Яблоки содержат витамины группы B, витамин C и калий. Они обеспечивают правильное функционирование центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.
Апельсины богаты витамином C, кальцием, калием, что укрепляет иммунитет и способствует улучшению эластичности сосудов. Также калий помогает поддерживать мышечную массу, улучшает память и работу мозга, снижает артериальное давление.
В составе напитка большое количество антиоксидантов. Они борются со свободными радикалами, тем самым предотвращая преждевременное старение клеток. Также снижается риск развития тромбоза, атеросклероза, катаракты и заболеваний суставов.
В сидре есть пектины и полифенолы. Первые вещества позволяют выводить из организма шлаки, токсины, соли тяжёлых металлов и даже радиоактивные элементы, а вторые – останавливают воспалительные процессы в организме.
Если добавить в сидр корицу, то это будет способствовать снижению скорости поступления глюкозы в организм, что оказывает положительное влияние на уровень холестерина.
При использовании гвоздики напиток оказывает ещё и противовоспалительные действия.
Противопоказания
При всех перечисленных выше полезных эффектах сидр может оказывать на организм и негативное воздействие. Причиной тому является сахар в составе. Он увеличивает калорийность напитка и не несёт в себе питательных свойств.
Поэтому его с особой осторожностью стоит употреблять людям с сахарным диабетом и лишним весом. Кроме этого, в состав напитка входят ингредиенты, которые могут спровоцировать аллергию.
Рецепт окрошки на безалкогольном сидре
Важно отметить, что сидр лучше употреблять только с фруктами. Его сладкий вкус не подходит для окрошки из традиционных ингредиентов. Поэтому рецепт будет сильно отличаться от привычного.
Ингредиенты:
- персик;
- груша;
- клубника;
- голубика;
- мята;
- безалкогольный сидр.
Приготовление:
- Тщательно помыть все фрукты и ягоды.
- Нарезать фрукты небольшими кубиками и соединить в глубокой миске.
- В ёмкость добавить крупную голубику.
- Получившуюся смесь залить безалкогольным сидром.
- Помыть мяту и украсить листьями блюдо.
Такая окрошка содержит в себе множество витаминов и клетчатки. За счёт большого количества фруктов и ягод она хорошо освежает. Её дополнительным преимуществом является то, что ей можно заменить десерт, а приготовление занимает совсем мало времени.
Чем отличается сидр от кваса?
Данные напитки производятся за счёт брожения и работы дрожжей. При изготовлении кваса используют сухие пекарские или прессованные живые хлебопекарные дрожжи. Для сидра – из сахара, который содержится в яблоках. Поэтому он менее подходит для приготовления традиционной окрошки.
Многие сравнивают сидр с пивом. На деле же его производство больше похоже на технологию изготовления вина. То есть из яблок или груш отжимают сок с помощью специального пресса. В получившуюся жидкость добавляют дрожжи и оставляют для образования процесса брожения.
Медленная ферментация (около трёх месяцев) позволяет сохранить больше ароматов и витаминов. В итоге напиток подвергают осветлению и фильтрации. Последний этап – газация. Некоторые производители добиваются данного эффекта с помощью добавления углекислого газа.