Телеведущая посоветовала не покупать нарезанный арбуз

Телеведущая Ганичкина посоветовала не покупать нарезанный арбуз
Кандидат сельскохозяйственных наук телеведущая Октябрина Ганичкина посоветовала не покупать нарезанный арбуз.
«Не нужно брать половинки или четвертинки арбуза, потому что непонятно, как и где их нарезали. Купленный плод необходимо хорошо вымыть, можно с мылом, протереть — и только после этого разрезать», — заявила она в беседе с 360.ru.
Со своей стороны, агроном Владимир Викулов в беседе с сайтом «Москва 24» рекомендовал приобретать арбузы в проверенных местах.
«Обратите внимание на полосы: если они чёткие, это говорит о том, что арбуз созрел именно в поле, на солнце, в естественных условиях», — сказал он.
По его словам, звук при ударе по кожуре должен быть довольно звонким.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова предупредила в беседе с RT, что в период жаркой погоды возрастает риск отравлений.