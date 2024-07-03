Телеведущая посоветовала не покупать нарезанный арбуз

Кандидат сельскохозяйственных наук телеведущая Октябрина Ганичкина посоветовала не покупать нарезанный арбуз.

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«Не нужно брать половинки или четвертинки арбуза, потому что непонятно, как и где их нарезали. Купленный плод необходимо хорошо вымыть, можно с мылом, протереть — и только после этого разрезать», — заявила она в беседе с 360.ru.



Со своей стороны, агроном Владимир Викулов в беседе с сайтом «Москва 24» рекомендовал приобретать арбузы в проверенных местах.

«Обратите внимание на полосы: если они чёткие, это говорит о том, что арбуз созрел именно в поле, на солнце, в естественных условиях», — сказал он.



По его словам, звук при ударе по кожуре должен быть довольно звонким.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова предупредила в беседе с RT, что в период жаркой погоды возрастает риск отравлений.