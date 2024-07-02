Нутрициолог рассказал рецепт жиросжигающего напитка

Многие мечтают о стройном и подтянутом теле. На пути к идеальной фигуре могут помочь витаминные шоты, которые представляют собой коктейли, насыщенные полезными веществами.

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В день достаточно всего 50 мл такого напитка, чтобы достичь желаемого результата, рассказала нутрициолог Екатерина Маслова. При этом она отметила важность сбалансированного питания и физической активности.

Медик поделилась рецептом напитка, которые ускорит метаболизм. Один из главных ингредиентов в нем — перец чили. В него входит фенольное соединение капсаицин, которое повышает температуру тела, что ускоряет обмен веществ.

Возьмите половину моркови, стебель сельдерея, четвертинку лимона, щепотку сушеного острого перца чили. Очистите морковь, в соковыжималке выжмите сок из моркови и стебля сельдерея. Сок лимона смешайте с полученной овощной смесью, добавьте перец и перемешайте. Выпейте перед ужином одним глотком.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Репникова рассказала, что люди начинают страдать от лишнего веса, потому что их в детстве постоянно заставляют доедать, что формирует неправильный режим питания. По ее словам, данную проблему мог бы решить предмет «пищевое поведение», который следует вводить в детских садах или школах.