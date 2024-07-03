Агроном рассказал, как выявить наличие пестицидов в арбузе

Эксперт подсказал, на что нужно обратить внимание при выборе арбуза.

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Арбузы, имеющие неровную и бугристую поверхность, должны вызывать подозрение. Вероятно, в таких бахчевых содержатся нитраты, которые могут обернуться для человека отравлением.

"Как правило, у арбуза с высоким содержанием нитратов более бугристая, неровная поверхность. То есть происходит быстрый рост, и это не всегда хорошо сказывается на кожице", — цитирует агронома «М24»..



Также стоит обратить внимание на рисунок на кожуре. Полосы должны быть четкими. Это говорит о том, что плоды созрели в естественных условиях.