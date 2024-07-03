Рецепт греческих пончиков Лукумадес

Когда есть время и желание побаловать семью: готовим греческие пончики Лукумадес
Лукумадес или локма происходит от арабского слова, обозначающего легкую закуску. В итоге это лакомство появилось так давно, что считается частью национальной кухни сразу нескольких стран — Греции, Турции, Персии, да и всего Арабского мира. Что же такое Лукумадес? Это небольшие пончики из дрожжевого теста с добавлением корицы, которые жарят во фритюре. Готовы попробовать?
Ингредиенты:
- Теплое молоко — 180 мл.
- Мука — 350 г.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Дрожжи — 20 г.
- Сахар — 150 г.
- Корица — 0,5 ч. л.
- Растительное масло — 15 мл. + 250 мл.
- Кунжут — по вкусу
Для сиропа:
- Мед — 30 г.
- Сахар — 10 г.
- Вода — 10 мл.
- Лимонный сок — 1-2 ст. л.
Процесс приготовления:
- В чаше развести дрожжи в молоке. Добавить соль и сахар, влить ложку растительного масла и все перемешать.
- Просеять муку с корицей и ввести в молочную смесь. Замесить тесто. Накрыть тесто и поставить в теплое место на 40 минут.
- В сотейнике смешать все ингредиенты: мед, сахар, воду, лимонный сок. Довести до кипения и проварить 1 минуту после закипания.
- Из теста сформировать маленькие шарики. Накрыть шарики полотенцем и оставить на 5 минут.
- Раскалить растительное масло в кастрюле, погрузить заготовки, обжарить до золотистого цвета.
- Готовые пончики залить сиропом, так, чтобы они полностью им обволоклись. Посыпать кунжутом.