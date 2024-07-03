Рецепт греческих пончиков Лукумадес

Лукумадес или локма происходит от арабского слова, обозначающего легкую закуску. В итоге это лакомство появилось так давно, что считается частью национальной кухни сразу нескольких стран — Греции, Турции, Персии, да и всего Арабского мира. Что же такое Лукумадес? Это небольшие пончики из дрожжевого теста с добавлением корицы, которые жарят во фритюре. Готовы попробовать?

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Ингредиенты:

Теплое молоко — 180 мл.

Мука — 350 г.

Соль — 0,5 ч. л.

Дрожжи — 20 г.

Сахар — 150 г.

Корица — 0,5 ч. л.

Растительное масло — 15 мл. + 250 мл.

Кунжут — по вкусу

Для сиропа:

Мед — 30 г.

Сахар — 10 г.

Вода — 10 мл.

Лимонный сок — 1-2 ст. л.

Процесс приготовления: