Традиционный рецепт дымлямы по-узбекски с капустой
Дымляма — национальное узбекское блюдо, тушенное под капустными листьями. Для его приготовления понадобятся казан и пара часов свободного времени. Делимся классическим рецептом дымлямы по-узбекски с капустой.
Ингредиенты
- Говядина — 500 г
- Капуста — 3–4 листа
- Картошка — 300 г
- Морковь — 200 г
- Томаты — 200 г
- Баклажаны — 200 г
- Сладкий перец — 300 г
- Лук — 150 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Приправы — по желанию
- Свежая зелень для подачи
Способ приготовления
- Вылейте масло на дно казана. Мясо нарежьте кубиками и выложите в казан. Добавьте соль и перец.
- Нашинкуйте лук полукольцами, посыпьте им мясо, добавьте немного приправ.
- Сверху выложите слой из моркови, нарезанной крупными кружочками. Далее добавьте кубики картофеля, измельченный чеснок и нарезанные полукольцами баклажаны. Не смешивайте слои. Посыпьте пряностями, например зирой и кориандром.
- Нарежьте помидоры кубиками и выложите на баклажаны. Перец очистите от сердцевин и семян, нарежьте крупными кусочками, выложите на помидоры. Поперчите.
- Накройте, чуть придавив, блюдо капустными листами. Затем накройте крышкой и томите на слабом огне 2 часа. Если овощи не дали достаточно сока, в процессе подлейте немного воды.
- Традиционная дымляма по-узбекски с капустой готова! Перед подачей к столу посыпьте рагу свежей измельченной зеленью.
- Время приготовления — 2,5 часа.
- Калорийность — 285 ккал на 100 г.