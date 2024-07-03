Традиционный рецепт дымлямы по-узбекски с капустой

Дымляма — национальное узбекское блюдо, тушенное под капустными листьями. Для его приготовления понадобятся казан и пара часов свободного времени. Делимся классическим рецептом дымлямы по-узбекски с капустой.

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Ингредиенты

Говядина — 500 г

Капуста — 3–4 листа

Картошка — 300 г

Морковь — 200 г

Томаты — 200 г

Баклажаны — 200 г

Сладкий перец — 300 г

Лук — 150 г

Чеснок — 4 зубчика

Масло растительное — 2 ст. л.

Приправы — по желанию

Свежая зелень для подачи

Способ приготовления

Вылейте масло на дно казана. Мясо нарежьте кубиками и выложите в казан. Добавьте соль и перец. Нашинкуйте лук полукольцами, посыпьте им мясо, добавьте немного приправ. Сверху выложите слой из моркови, нарезанной крупными кружочками. Далее добавьте кубики картофеля, измельченный чеснок и нарезанные полукольцами баклажаны. Не смешивайте слои. Посыпьте пряностями, например зирой и кориандром. Нарежьте помидоры кубиками и выложите на баклажаны. Перец очистите от сердцевин и семян, нарежьте крупными кусочками, выложите на помидоры. Поперчите. Накройте, чуть придавив, блюдо капустными листами. Затем накройте крышкой и томите на слабом огне 2 часа. Если овощи не дали достаточно сока, в процессе подлейте немного воды. Традиционная дымляма по-узбекски с капустой готова! Перед подачей к столу посыпьте рагу свежей измельченной зеленью.