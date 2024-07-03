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Традиционный рецепт дымлямы по-узбекски с капустой

Дымляма — национальное узбекское блюдо, тушенное под капустными листьями. Для его приготовления понадобятся казан и пара часов свободного времени. Делимся классическим рецептом дымлямы по-узбекски с капустой.

Традиционный рецепт дымлямы по-узбекски с капустой
© Unsplash

Ингредиенты

  • Говядина — 500 г
  • Капуста — 3–4 листа
  • Картошка — 300 г
  • Морковь — 200 г
  • Томаты — 200 г
  • Баклажаны — 200 г
  • Сладкий перец — 300 г
  • Лук — 150 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Приправы — по желанию
  • Свежая зелень для подачи

Способ приготовления

  1. Вылейте масло на дно казана. Мясо нарежьте кубиками и выложите в казан. Добавьте соль и перец.
  2. Нашинкуйте лук полукольцами, посыпьте им мясо, добавьте немного приправ.
  3. Сверху выложите слой из моркови, нарезанной крупными кружочками. Далее добавьте кубики картофеля, измельченный чеснок и нарезанные полукольцами баклажаны. Не смешивайте слои. Посыпьте пряностями, например зирой и кориандром.
  4. Нарежьте помидоры кубиками и выложите на баклажаны. Перец очистите от сердцевин и семян, нарежьте крупными кусочками, выложите на помидоры. Поперчите.
  5. Накройте, чуть придавив, блюдо капустными листами. Затем накройте крышкой и томите на слабом огне 2 часа. Если овощи не дали достаточно сока, в процессе подлейте немного воды.
  6. Традиционная дымляма по-узбекски с капустой готова! Перед подачей к столу посыпьте рагу свежей измельченной зеленью.
  • Время приготовления — 2,5 часа.
  • Калорийность — 285 ккал на 100 г.
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