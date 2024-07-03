Простой рецепт варенья из лесной земляники

Готовим домашнее варенье из лесной земляники по простому рецепту
Лето — пора ягод, а значит, и варенья. Самое время приготовить нежный земляничный десерт. Делимся рецептом варенья из лесной земляники в домашних условиях.
Ингредиенты
- Земляника — 1 кг;
- Сахар — 700 г или по вкусу.
Способ приготовления
Всыпьте мытые ягоды в глубокую кастрюлю или казан. Засыпьте сахаром и уберите в холодильник на 5–6 часов или на ночь, чтобы земляника дала сок. Если сока получилось совсем мало, добавьте немного воды.
Поставьте ягоды в сиропе на огонь, вскипятите и варите около 5 минут на среднем огне. Затем снимите с плиты и оставьте примерно на 1 час.
Снова поставьте варенье на огонь, доведите до кипения и готовьте минимум 10 минут. Чем дольше варятся ягоды, тем гуще будет консистенция. Разлейте варенье по стерильным банкам.
Варенье из лесной земляники готово! Подавайте с блинами, сырниками и тостами.
- Время приготовления — 7,5 часов;
- Калорийность — 220 ккал.
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