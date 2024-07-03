Диетолог назвал лучший фрукт для перекуса летом

Питахайя, или «драконий» фрукт, давно зарекомендовал себя как суперфуд — но до сих пор мало кто знает о его антиоксидантных и противовоспалительных свойствах. Исследования показывают, что потребление этих экзотических плодов может снизить риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а еще содержит пребиотики.

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«Когда наши полезные бактерии питаются пребиотиками, они вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые оказывают огромное влияние на микробиом кишечника и, следовательно, на наше здоровье в целом», — объяснила диетолог Лайния Патель в интервью журналу Women's Health.



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Кроме того, по словам эксперта, питахайя помогает контролировать аппетит и регулировать уровень сахара в крови за счет содержания клетчатки — «драконий» фрукт содержит около 3 граммов на 100 граммов мякоти. А еще питахайя содержит большое количество витамина С и витамина А.