Американские хот-доги: простой рецепт булочки с сосиской

Хот-доги пришли в США из Германии и быстро завоевали популярность среди рабочего класса. Сегодня свои рецепты этой закуски существуют во многих странах. Предлагаем наш простой рецепт хот-догов: рассказываем, как приготовить их дома.

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Ингредиенты

Сосиски (уже отваренные или сырые) — 4 шт;

булочки для хот-догов — 4 шт;

кетчуп и горчица — по вкусу;

1 луковица, нарезанная кольцами;

соленые или маринованные огурцы, нарезанные ломтиками;

сыр (по желанию), нарезанный ломтиками;

нашинкованная капуста (свежая или квашеная).

Способ приготовления

Если у вас сырые сосиски, обжарьте их на сковороде до готовности или сварите.

Разогрейте булочки для хот-догов в духовке или на сковороде.

Разрежьте булочки пополам, но не до конца.

Нанесите кетчуп и горчицу на хлебную мякоть.

Положите в каждую булочку по сосиске.

Добавьте лук, огурцы, капусту и сыр по желанию.

Подавайте хот-доги горячими.

Дополнительная информация о блюде:

Калорийность — 270 ккал на 100 г;

Время приготовления — около 15-20 минут.

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