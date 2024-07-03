Американские хот-доги: простой рецепт булочки с сосиской
Хот-доги пришли в США из Германии и быстро завоевали популярность среди рабочего класса. Сегодня свои рецепты этой закуски существуют во многих странах. Предлагаем наш простой рецепт хот-догов: рассказываем, как приготовить их дома.
Ингредиенты
- Сосиски (уже отваренные или сырые) — 4 шт;
- булочки для хот-догов — 4 шт;
- кетчуп и горчица — по вкусу;
- 1 луковица, нарезанная кольцами;
- соленые или маринованные огурцы, нарезанные ломтиками;
- сыр (по желанию), нарезанный ломтиками;
- нашинкованная капуста (свежая или квашеная).
Способ приготовления
Если у вас сырые сосиски, обжарьте их на сковороде до готовности или сварите.
Разогрейте булочки для хот-догов в духовке или на сковороде.
Разрежьте булочки пополам, но не до конца.
Нанесите кетчуп и горчицу на хлебную мякоть.
Положите в каждую булочку по сосиске.
Добавьте лук, огурцы, капусту и сыр по желанию.
Подавайте хот-доги горячими.
Дополнительная информация о блюде:
- Калорийность — 270 ккал на 100 г;
- Время приготовления — около 15-20 минут.
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