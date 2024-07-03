Эксперты назвали самое вкусное сливочное масло

Областная дегустационная комиссия определила самое вкусное сливочное масло. Для оценки экспертам было предоставлено семь образцов масла от шести вологодских производителей.

© unsplash

Комиссия оценивала внешний вид масла — его цвет, консистенцию, а также вкус и запах. Эксперты отметили высокое качество продукции местных производителей.

Первое место заняло сливочное масло из Вологды «Вологодское» от Вологодского молочного комбината. На втором месте сливочное крестьянское масло Учебно-опытного молочного завода ВГМХА им. Н. В. Верещагина. Тройку лидеров замкнуло крестьянское сливочное масло «Резной палисад» от компании «Северное Молоко».

Все семь образцов масла направлены на дальнейшую экспертизу в лабораторию, где будут определены их качественные характеристики.