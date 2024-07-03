Эксперты назвали самое вкусное сливочное масло

В Вологде назвали самое вкусное сливочное масло
Областная дегустационная комиссия определила самое вкусное сливочное масло. Для оценки экспертам было предоставлено семь образцов масла от шести вологодских производителей.
Комиссия оценивала внешний вид масла — его цвет, консистенцию, а также вкус и запах. Эксперты отметили высокое качество продукции местных производителей.
Первое место заняло сливочное масло из Вологды «Вологодское» от Вологодского молочного комбината. На втором месте сливочное крестьянское масло Учебно-опытного молочного завода ВГМХА им. Н. В. Верещагина. Тройку лидеров замкнуло крестьянское сливочное масло «Резной палисад» от компании «Северное Молоко».
Все семь образцов масла направлены на дальнейшую экспертизу в лабораторию, где будут определены их качественные характеристики.